Coronavirus: bloqués par Amazon et eBay, deux Américains se retrouvent avec 17.700 flacons de gel sur les bras

17.700 bouteilles et flacons ! La quantité de gels hydroalcooliques stockée dans le hangar de deux Américains originaires de Hixson dans le Tennesse est impressionnante. Matt et Noah Colvin les avaient achetés dans différents magasins afin de pouvoir les écouler sur Internet. Une manière peu morale estiment certains de se faire de l’argent sur le dos des plus inquiets face à l’épidémie de coronavirus. Mais Amazon comme eBay viennent de bloquer la vente des articles proposés par les deux frères. Aujourd’hui, ils se retrouvent avec ses 17.700 flacons sur les bras.

C’est le New York Times qui relaie cette histoire. Début mars, lorsque le premier décès lié au coronavirus survient aux Etats-Unis, Matt et Noah Colvin ont une idée : parcourir la région et au-delà en vue d’acquérir des stocks de gels antiseptiques. Tout est bon à prendre : de la petite fiole à la grande bouteille. Noah parcourt 1300 miles en trois jours et dévalise les rayons des pharmacies, parapharmacies et grandes surfaces. Sa camionnette déborde. Son frère lui reste à la maison pour préparer les espaces de stockage et entamer les premières ventes sur Internet. Les 300 premières bouteilles s’écoulent entre 8 et 70 dollars la pièce (entre 7 et 62 euros) ! Bien plus que le montant investi. Le début de la fortune ? "C’était de l’argent facile", raconte Matt à nos confrères américains.

Bloqués par Amazon et eBay

Mais voilà, les dérives de ce genre sont nombreuses, aux Etats-Unis comme en Belgique. Les grandes plateformes de vente telle qu'Amazon sont sommées d’agir. Pas de question de laisser des individus égoïstes remplir leurs poches alors que le monde traverse une crise sanitaire grave. Nos deux vendeurs du Tennesse sont signalés et leurs articles retirés d’Amazon. Une menace de fermeture de compte est lancée. EBay fait de même et bannit toute vente de ce genre (gels, masques) aux Etats-Unis.

J’étais à deux doigts de mettre toute ma famille à l’abri du besoin

Impossible désormais pour nos compères de vendre leurs 17.700 bouteilles. "Cela a été un gros coup de massue sur la tête pour nous", raconte Matt Colvin au New York Times. "Se dire que j’étais à deux doigts de mettre toute ma famille à l’abri du besoin et puis maintenant se demander ce que je vais pouvoir faire de toute cette marchandise."