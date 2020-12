Coronavirus : bientôt un an, ce que l’on sait sur le virus SARS-CoV-2

Voilà quelques mois que notre vie est bouleversée par l’apparition du nouveau coronavirus, le SARS-CoV-2. A l’heure d’écrire ces lignes, la pandémie a selon l’OMS, l’Organisation mondiale de la santé, fait plus de 1,4 million de morts et a contaminé plus de 61 millions de personnes à travers le monde. En Belgique, le nombre des décès a lui dépassé la barre des 16.000 il y a quelques jours. On sait à présent que 80% des cas de Covid-19 ne développeront pas une forme grave de la maladie, même si cela peut durer et s’avérer plus pénible qu’une grippe, ils resteront chez eux. Pour le reste, 10 à 15% des personnes contaminées devront être hospitalisées et auront besoin d’oxygène. Il reste les cas extrêmes, moins de 5%. Ces cas sévères seront hospitalisés en soins intensifs, intubés et nécessitant l’aide d’un respirateur. Depuis des mois, les études autour du SARS-CoV-2 se succèdent afin de mieux connaître ce nouveau virus. Dans cet article nous faisons le point sur l’état des connaissances, mais aussi les incertitudes autour de ce virus.

4 images © RTBF – Graphiste : Emine Bergsoj

Retour en arrière

Si le SARS-CoV-2 est probablement apparu avant le 30 décembre, ce n’est qu’à cette date qu’il a été signalé globalement via un réseau spécialisé dans ce type d’alerte. Le contenu du message disait : pneumonie de cause inconnue. La possibilité qu’il s’agisse d’une pneumonie virale était déjà évoquée. On y reviendra… Le virus Très tôt la séquence génétique du virus fut disponible. Cela a permis de réaliser des comparaisons avec les virus que l’on connaissait déjà et le classer parmi les coronavirus. C’est donc rapidement que l’on s’est rendu compte que ce nouveau venu était proche du SRAS-CoV, découvert dans le sud-est de la Chine en novembre 2002 et qui quelques mois plus tard avait infecté plus de 8000 personnes, dont 800 sont décédées. Les connaissances produites sur le SRAS-CoV ont servi dans un premier temps comme référence pour le virus qui nous occupe depuis quelques mois, à savoir le SARS-CoV-2 et la maladie Covid-19. Emmanuel André, médecin microbiologiste : "que ce soit, par exemple, comment le virus interagit-il avec le corps humain, à travers quels récepteurs ? Très vite on a suggéré, comme pour le SRAS, que c’était ces fameux récepteurs ACE2 qui étaient la porte d’entrée dans les cellules humaines pour ce nouveau virus". Au fur et à mesure, de nouvelles connaissances ont démontré qu’il existait tout de même des différences subtiles. Récemment encore, une équipe de scientifiques de Bristol a découvert que ce nouveau coronavirus pouvait aussi se fixer sur un deuxième récepteur le Neuropiline-1. Ceci fait que le SARS-CoV-2, non seulement se développe différemment, mais provoque aussi une pathologie légèrement différente. "Les vraies découvertes ont pris du temps, mais c’est parce qu’on a pu étudier les virus antérieurs et semblables qu’on a pu avancer relativement vite", commente le médecin microbiologiste. Ces années "de paix" comme il dit, entre l’apparition de nouveaux virus, permettent de les étudier et permettent ensuite sur base des similarités de proposer des pistes (vaccins, antiviraux, etc.) au moment de l’arrivée d’un nouveau virus.

La particularité du SARS-CoV-2

Des différences existent donc entre ces virus. Pour Emmanuel André, la différence la plus importante et qui a permis au virus de faire sa niche au sein de l’espèce humaine, c’est que, sans oublier les formes graves de la maladie que l’on rencontre tous les jours dans les hôpitaux, dans la majorité des cas il ne provoque que peu ou pas de symptômes. Cette caractéristique permet au virus de se propager fortement et rapidement au sein de la population. Par ailleurs, et pour ne rien arranger, les personnes infectées peuvent en contaminer d’autres avant l’apparition des premiers symptômes et donc poursuivre leur vie sociale sans se rendre compte qu’ils contaminent d’autres citoyens. "Ça, si on se met à la place d’un virus, c’est un avantage très important pour pouvoir se propager rapidement". Si l’on compare, par exemple, le SARS-CoV-2 actuel avec le MERS-CoV, un autre coronavirus, ce dernier a une mortalité plus importante qui nous oblige à prendre des précautions, nous protéger, nous soigner et donc éviter les contacts avec les autres. Pour le virus, cette caractéristique est un désavantage.

4 images © RTBF – Graphiste : Emine Bergsoj

Le virus a-t-il muté ?

Les virus aiment par-dessus tout se multiplier. Mais ces copies ne sont pas parfaites, il y a toujours des défauts au niveau de leur génome. A contrario, les cellules humaines ont un système de contrôle qui leur permet de vérifier que la copie est identique, cela nous protège, par exemple, d’un vieillissement trop précoce ou de formes de cancers. "Les virus qui ont un génome et un arsenal de protéines qui est bien plus réduit, ne sont pas capables de faire cette vérification", nous dit Emmanuel André. "Et donc, ils font une copie, si elle fonctionne, tant mieux, si elle ne fonctionne pas, le virus n’est pas viable et ce n’est pas grave, il y en aura d’autres…". Conclusion, du fait que les virus tolèrent les copies imparfaites, il y aura naturellement des accumulations de mutations dans le génome. Certaines mutations passent parfois inaperçues, le virus va soit mourir soit le changement n’aura aucun impact. La question derrière ces mutations génétiques du virus est de savoir si elles ne risquent pas à terme de réduire l’efficacité des différents vaccins. Le virus n’étant plus tout à fait le même, le vaccin sera-t-il toujours efficace ? Pour Emmanuel André, la question est légitime, mais dit-il : "ce qu’il faut savoir, c’est que le virus n’a pas énormément de possibilités pour se modifier. S’il se modifie trop, il ne sera plus viable […] la grande majorité des mutations vont faire qu’il va plutôt perdre en virulence et donc ce sera à son désavantage". Théoriquement, une mutation qui rendrait le virus plus pathogène est toujours possible, mais poursuit le médecin microbiologiste : "c’est probablement ce qui est arrivé avant que le virus n’arrive chez l’homme. A ce moment-là, il a eu des mutations qui lui ont été avantageuses pour infecter l’homme, mais maintenant qu’il est très bien dans son environnement, il y a peu de chances que des mutants se développent et soient plus pathogènes pour l’espèce humaine". A ce stade, il semblerait que les mutants actuels n’ont pas une sensibilité qui varie par rapport à l’immunité développée par un vaccin. Le risque que le virus mute et rende le vaccin moins efficace existe cependant, même s’il est minime. Cela implique la mise en place d’un système de surveillance de l’évolution des génomes à travers le monde afin de prévenir ce genre de scénario. Cela n’impliquerait pas de tout revoir, mais il faudrait adapter le vaccin. ►►► À lire aussi : Course au vaccin contre le Coronavirus : onze candidats en tout sont en dernière phase d’essais, qu’elles sont les différences Enfin, rappelons que plus nous laisserons circuler le virus et se multiplier de façon importante, plus important sera le risque qu’il trouve une mutation qui soit à son avantage. Pour Emmanuel André : "ce n’est pas parce qu’on a un vaccin en perspective que laisser circuler le virus devient une stratégie plus acceptable ".

4 images © RTBF – Graphiste : Emine Bergsoj

Notons que le virus de la grippe que nous connaissons mieux est un peu particulier et qu’il a cette faculté de muter et changer chaque année. Ce qui explique que le vaccin varie d’une année à l’autre.

Un virus saisonnier ?

On en a beaucoup parlé après le premier confinement. Le SARS CoV-2 est-il un virus saisonnier ? On peut observer qu’il existe des pics saisonniers. "Le virus est arrivé chez nous en hiver et à l’arrivée des beaux jours, malgré le fait que nous ayons fait un peu moins attention, cela a mis du temps à redémarrer", analyse le spécialiste. Et effectivement à la sortie de l’été, l’épidémie a repris de plus belle en Europe. "Ce n’est pas un virus qu’on va voir comme purement On/Off comme certains virus qu’on ne voit pas en été, mais il y a une tendance saisonnière qui semble se profiler".

Le deuxième volet de cet article, la maladie Covid-19, sera publié ce dimanche 6 décembre 2020 : Coronavirus : bientôt un an, ce que l’on sait sur la maladie Covid-19