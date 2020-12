Coronavirus : bientôt un an, ce que l'on sait sur la maladie Covid-19

Début mars, une grande étude chinoise est publiée. Dans celle-ci, les chercheurs ont comparé les patients qui ont survécu à la maladie Covid-19 et ceux qui étaient décédés dans la ville de Wuhan. Et ce qui ressortait clairement, c’est que les patients qui allaient décéder présentaient une réponse inflammatoire disproportionnée et que cela allait être associé au décès. Ces résultats n’ont pas empêché d’autres recherches de se poursuivre autour des traitements à base d’antiviraux.

Dès les premiers moments de la pandémie de Covid-19, les spécialistes ont tout de suite pensé qu’ils avaient affaire à une pneumonie virale, une maladie infectieuse. Dans la foulée, les infectiologues ont réfléchi à la façon de traiter les patients. Nicolas Dauby, infectiologue au CHU Saint-Pierre et spécialiste postdoctorant FNRS : "Logiquement, on a cherché des traitements qui auraient potentiellement une activité antivirale". L’idée est donc d’attaquer le virus avec des molécules du type Remdesivir, Hydroxychloroquine, Lopinavir, etc.

A présent, ce qu’il ressort des études, c’est qu’effectivement si l’on retrouve du virus dans tous les organes, on constate aussi qu’au moment où les patients développent les symptômes les plus graves de la maladie Covid-19, le virus est lui déjà mort. Ce n’est plus le SARS-Cov-2 qui cause les dommages, mais bien la réponse inflammatoire disproportionnée du patient. Nicolas Dauby poursuit : "maintenant, on commence à avoir des indices de l’hyperinflammation. On parle des neutrophiles, ce sont des globules blancs. Ces derniers produisent des NETs (sorte de filets) . Leur but initial est de séquestrer, de trapper les microbes, mais là, cette réaction est totalement hors contrôle et elle va provoquer des thromboses dans les vaisseaux".

Des travaux récents montrent d’ailleurs que l’on retrouve du virus et des thromboses dans la majorité des organes des patients et pas seulement au niveau des poumons.

Cette étude venait démontrer ce que l’on suspectait déjà au mois de mars, à savoir qu’il s’agissait, dans les cas graves, d’une maladie hyperinflammatoire avec des thromboses qui pouvait se soigner avec de la déxaméthasone. Plus récemment, au mois d’octobre, la grande étude de l’OMS confirmait que : le Remdesivir et trois autres antiviraux inefficaces contre la mortalité selon une l’étude Solidarity de l’OMS . Ce qui fait dire à l’infectiologue, dans le cas des patients graves qui arrivent à l’hôpital que : " Maintenant, on se dit que ce n’est plus une maladie virale, mais une maladie hyperinflammatoire, une pneumonie inflammatoire et hyperthrombotique ".

Aujourd’hui, pour Nicolas Dauby les nombreuses études disponibles permettent d’avoir des réponses plus claires en matière de soins. Il cite, par exemple, l’étude britannique Recovery publiée à la mi-juin avec un échantillon de 11.500 patients dans 175 hôpitaux. Dans ce cas-là aussi les premiers traitements étaient des antiviraux, mais cela ne fonctionnait pas : "Et qu’est qu’ils ont trouvé ? Que l’unique drogue qui sauvait des vies diminuait la mortalité, c’était un anti-inflammatoire, c’est-à-dire la déxaméthasone ".

Ce qui a été abordé dans les paragraphes précédents explique la mise en place de nouvelles stratégies thérapeutiques. A priori, les antiviraux ne seront plus utilisés à l’avenir (il y a une exception, on n’y reviendra plus tard : ndlr), Nicolas Dauby : "En général, chez les patients graves, on ne va plus essayer de molécules, de drogues qui vont empêcher le virus de se répliquer, on va plutôt viser cette stratégie anti-inflammatoire ou modulatrice de l’immunité pour essayer de calmer cette réponse inflammatoire. Et aussi, des stratégies qui visent à diminuer des thromboses. Par exemple, le fameux essai Recovery en Grande-Bretagne qui a fait la démonstration de la déxaméthasone… Eh bien, depuis quelques jours ils ont commencé à tester l’aspirine, une vieille drogue que l’on connaît depuis 110 ans".

L’aspirine sera essayée chez les patients sévères en raison de son action au niveau des plaquettes. "Ces plaquettes sont hyperactivées et on a des thromboses disséminées. On pense que l’on pourrait réguler l’activité de ces plaquettes grâce à l’aspirine. On aura donc une réponse grâce aux Britanniques, si c’est efficace ou non".

Changement de paradigme, il ne s’agit plus de réfléchir en termes de maladie virale, mais bien en termes de maladie hyperinflammatoire, hyper thrombotique, et finalement déterminer comment éviter, diminuer ou calmer ces effets chez les patients qui développent une forme sévère de la maladie Covid-19.