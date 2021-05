Selon le projet d’arrêté ministériel de la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden, il n’y aura, à partir du 9 juin, plus de limitation aux contacts "physiques" entre personnes, une perspective qui fait réagir l’infectiologue Erika Vlieghe, écrivent samedi les journaux flamands Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen, De Standaard et Het Belang van Limburg. "Nous n’avons jamais recommandé cela", indique-t-elle. La ministre a défendu son projet ce samedi, qui devrait rendre les règles "cohérentes et sans ambiguïté" et restituer leur responsabilité aux citoyennes et citoyens.

La règle de limitation des contacts rapprochés, soit la "bulle" et le maintien d’un seul contact rapproché pour six semaines, serait en passe de filer à la poubelle, pour être remplacée par "la règle de 4", explique-t-on au cabinet de la ministre Verlinden. Il sera de toute façon autorisé d’aller par exemple au cinéma en groupe de 4. Les mesures préventives telles que la distanciation physique et le port du masque restent recommandées.

Erika Vlieghe, présidente du GEMS, tient en tout cas à souligner que cet élément "n’était pas dans notre avis".

Vers plus de "cohérence"?

Sur les ondes de Radio 1, la ministre de l’Intérieur a tenu à souligner que ces changements devaient rendre les règles "cohérentes et claires". Annelies Verlinden a mis en avant les indicateurs positifs de l’évolution de la pandémie de coronavirus, essentiellement grâce aux vaccinations. "Le Comité de concertation a décidé de rendre leur responsabilité aux gens en ce qui concerne leurs contacts à domicile. Nous connaissons tous les règles à respecter face au coronavirus et cela vaut certainement pour les contacts à la maison."

►►► A lire aussi : Horeca, culture, cinémas, télétravail, bulle : voici les mesures du "plan été" prises par le comité de concertation

Selon Verlinden, les autorités ont tenté de rendre "les règles les plus cohérentes possibles, sans ambiguïté, pour qu’elles soient compréhensibles". Pour la ministre, il était plus simple d’aligner les règles du domicile sur celles en vigueur ailleurs. "Nous pouvons déjà boire un verre à quatre en terrasse. À partir du 9 juin, il sera aussi possible d’être à quatre à l’intérieur. Par conséquent, il semblait logique de recommander cette mesure" aussi à la maison.

"Si vous faites le parallèle avec, par exemple, un rendez-vous dans un restaurant ou un café, il serait étrange que la distance ne s’y applique plus mais bien à la maison", a ajouté Annelies Verlinden. Ce serait "un mauvais signal", a-t-elle conclu.

"Plus interdit" ne signifie pas "judicieux à faire"

S’il n’est plus interdit d’avoir davantage de contacts rapprochés, avec lesquels on ne respecte pas les mesures sanitaires, cela ne signifie pas qu’il serait "obligatoire ou judicieux" de les multiplier, avertit le commissariat corona. Pour recevoir des invités à domicile, la règle de quatre personnes maximum est maintenue et il vaut mieux respecter les mesures de prévention si le groupe n’est pas ou pas complètement vacciné. À l’extérieur, la limite sera fixée à 50 personnes maximum et à nouveau, distance et port du masque sont toujours recommandés si l’entièreté du groupe ne bénéficie pas d’une couverture vaccinale complète.

►►► Lire aussi : Cadre privé : dès le 9 juin la "bulle" est élargie, se retrouver à quatre chez soi, dans la famille ou chez les amis

"Le commissariat a formulé une proposition de recommandations pour accompagner les citoyens dans leur vie privée", précise-t-il, ajoutant qu’il distingue les réunions entre personnes vaccinées et les autres. Dans tous les cas, les règles d’or, telles que se laver les mains, tousser dans son coude ou rester chez soi lorsqu’on est malade et consulter un médecin, restent d’application.