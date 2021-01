Coronavirus aux Pays-Bas : le nombre de contaminations repart à la hausse, écoles et crèches toujours fermées

Les Pays-Bas ont enregistré ce week-end une augmentation des contaminations au coronavirus. Entre samedi et dimanche matin, les autorités sanitaires bataves ont recensé 5622 nouvelles infections.

La veille, ce nombre n’était que de 5340, selon l’institut royal de santé et de l’environnement (RIVM), un chiffre ramené depuis lors à 5332. Sur cette même période, on y a enregistré 43 nouveaux décès dus à la maladie, contre 98 samedi et 96 dimanche.

Il s’agit toutefois des avis de décès enregistrés précisément ces jours-là par les autorités, les décès effectifs pouvant parfois être survenus antérieurement.

Ecoles et crèches fermées jusqu’au 8 février

Le gouvernement néerlandais a décidé dimanche de prolonger la fermeture actuelle des écoles et des crèches jusqu’au 8 février. Un accueil d’urgence est toutefois assuré pour les parents sans solution de garde.

L’exécutif a pris sa décision après l’avis d’experts sanitaires qui s’inquiètent de la propagation du variant britannique du coronavirus.

Le gouvernement souhaitait pouvoir rouvrir les écoles le 25 janvier. En début de semaine, celui-ci avait annoncé prolonger jusqu’au 9 février les strictes mesures de confinement en place depuis la mi-décembre, sans exclure toutefois que les écoles et les crèches puissent, elles, rouvrir le 25 janvier.

L’avis des experts sanitaires est toutefois venu balayer cet espoir.