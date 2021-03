Coronavirus aux Pays-Bas : le nombre d’infections en hausse

Les Pays-Bas ont enregistré 5378 nouvelles infections par le coronavirus entre vendredi et samedi matin, selon les données de l’Institut royal néerlandais de santé publique (RIVM). Un nombre qui se trouve bien au-delà de la moyenne, qui s’établissait la semaine dernière à 4526 cas par jour.

Quarante-deux décès dus au coronavirus ont par ailleurs été signalés au cours des dernières 24 heures.

Depuis le début de l’épidémie, il y a un peu plus d’un an, plus de 1,1 million de Néerlandais ont été testés positifs au SARS-Cov-2.

Le seuil des 16.000 morts du Covid-19 dans le pays pourrait être franchi la semaine prochaine.