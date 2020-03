Coronavirus aux Pays-Bas: le bilan dépasse la barre des 1.000 morts

Les Pays-Bas ont enregistré 175 décès supplémentaires liés à l'épidémie de coronavirus, ont indiqué les autorités du pays mardi. Le nombre de victimes s'élève désormais à 1.039.

Le nombre réel de personnes décédées est sans doute plus élevé car certains décès sont signalés avec un retard de quelques jours. Une personne non testée n'entre pas non plus dans les statistiques de décès dus au Covid-19.

Le nombre d'hospitalisations a également fortement augmenté, de 772 admissions en 24 heures, précise l'Institut national pour la santé publique et l'environnement (RIVM). Les unités de soins intensifs accueillent 1.065 patients contaminés par le coronavirus et 54 autres personnes probablement infectées, mais dont le résultat du test n'est pas encore connu.