Coronavirus aux Pays-Bas : action en justice contre le "pass Covid"

Bart Maes, l'un des plaignants, qualifie d'illégale, punitive et discriminatoire l'introduction du pass sanitaire dans un message posté sur LinkedIn. D'arpès lui, la mesure viole la constitution néerlandaise et de nombreux traités internationaux.

Les Pays-Bas ont annoncé la semaine dernière un allègement des restrictions liées à la pandémie de Covid-19, dont la fin de la distanciation sociale, et la mise en place d'un "pass Covid" pour entrer dans les bars, les restaurants et les festivals. Le pass, qui montrera une preuve de vaccination, de guérison du coronavirus ou d'un test négatif, sera nécessaire pour les personnes de 13 ans et plus à partir du 25 septembre.