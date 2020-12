Coronavirus aux Etats-Unis : une infirmière s’est-elle vraiment effondrée en raison du vaccin Pfizer ?

La vidéo de Tiffany Dover, cette infirmière américaine qui fait un malaise quelques instants après avoir reçu le vaccin Pfizer-BioNTech contre la Covid-19, a fait le tour de la toile. Les commentaires, qui défilaient sur les réseaux sociaux, suggéraient que le vaccin anti-covid était dangereux pour la santé. L’intéressée et les médecins de l’hôpital ont démenti ces informations. Désormais, on comprend que cette vidéo virale manque cruellement de contexte. On décrypte ce qu’il s’est passé.

Que s’est-il passé ?

Le 17 décembre, Tiffany Dover s’est fait vacciner contre le coronavirus à Chattanooga dans le Tennessee. Alors que cette infirmière s’exprimait en conférence de presse, peu de temps après avoir reçu une dose du vaccin, elle a soudainement été prise d’un malaise et s’est évanouie quelques instants.

►►► À lire aussi : Coronavirus : un tiers d’hésitants sur le vaccin en Belgique, comment communiquer ?

La scène, filmée par la chaîne américaine NewsChannel9, montre l’Américaine qui se prend la tête et qui s’éloigne du micro. "Je suis désolé, je me sens vraiment étourdie", se plaint-elle.

Quelques minutes plus tard, elle est victime d’un malaise vagal. Très vite, les employés de l’hôpital sont venus à sa rescousse.

Je me sentais un peu désorientée, je me sens bien maintenant

Toutefois, elle a très vite repris ses esprits et a rassuré les journalistes présents.

"Ça m’a frappé tout d’un coup, je le sentais venir. Je me sentais un peu désorientée, mais je me sens bien maintenant, et la douleur dans mon bras a disparu".

La vidéo retransmise en direct et notamment sur les réseaux sociaux a fait le "buzz". Les commentaires négatifs sur le vaccin anti-covid ont fusé. En analysant les commentaires, et malgré l’authenticité de la vidéo, on constate que la séquence vidéo manque cruellement de contexte.