Coronavirus aux Etats-Unis : près de 146.000 patients à l'hôpital, un record

Les Etats-Unis ont dépassé leur record du nombre de personnes hospitalisées atteintes du Covid-19, avec près de 146.000 patients infectés occupant actuellement un lit d'hôpital à travers le pays, selon les données du ministère de la Santé américain mardi. Parmi eux, près de 24.000 se trouvaient en soins intensifs.

Le précédent record s'établissait à plus de 142.000 personnes hospitalisées, et avait été enregistré le 14 janvier 2021, il y a un an quasiment jour pour jour.

Les Etats-Unis sont actuellement confrontés à une impressionnante flambée de l'épidémie liée au variant Omicron. Le pays enregistre des nombres record de contaminations depuis fin décembre.

A New York fin décembre, pour 100.000 personnes, le nombre d'hospitalisations quotidiennes était d'un peu plus de 58 chez les non vaccinés, contre seulement un peu moins de 5 chez les personnes entièrement vaccinées.

Environ 18.500 personnes atteintes du Covid-19 sont admises à l'hôpital chaque jour en moyenne, là-aussi un plus haut, selon les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC). Certaines peuvent toutefois se trouver à l'hôpital pour d'autres raisons, et se révéler infectées lorsqu'elles y sont testées.