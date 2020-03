Coronavirus aux États-Unis: arrivée à New York d'un navire-hôpital militaire de 1.000 lits

Un navire-hôpital militaire de 1.000 lits, le USNS Comfort, est arrivé lundi matin dans le port de New York, où il doit contribuer à soulager les hôpitaux de la ville confrontés à un afflux de malades du coronavirus, a constaté l'AFP.

Ce navire, équipé de 12 salles d'opération et 1.200 soignants, doit accueillir des malades nécessitant des soins intensifs non liés au virus, afin de permettre aux hôpitaux de se concentrer sur les malades du Covid-19.

Le maire Bill de Blasio a salué l'arrivée de ce bateau, prévue depuis le 18 mars.

"Le fait que la marine soit là, que l'armée soit là pour aider New York à un moment où notre ville est dans le besoin, c'est très important", a-t-il déclaré sur la chaîne CNN, alors que le bateau entrait dans le port de Manhattan.

"Pour la population de la ville qui a traversé beaucoup de choses ces dernières semaines, ça remonte le moral. C'est très émouvant pour nous tous, nous avons besoin d'aide".

La ville de New York, épicentre de l'épidémie aux Etats-Unis avec plus de 33.000 cas et 776 morts, selon les derniers chiffres de l'université Johns Hopkins, doit aussi ouvrir lundi un hôpital d'urgence dans le centre de conférences du Javits Center. Quatre autres sites à travers la ville ont été approuvés pour décharger les hôpitaux, débordés ces derniers jours par l'afflux de malades.