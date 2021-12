Coronavirus : au rythme actuel, l’Afrique comptera 70% de vaccinés en… 2024, avertit l’OMS

L’Afrique pourrait n’atteindre les 70% de vaccinés contre le Covid-19 qu’en 2024, selon des projections révélées mardi par l’OMS, qui a de nouveau appelé à une accélération des campagnes de vaccination pour "sauver beaucoup de vies". La barre des 70% est considérée comme essentielle pour contrôler la pandémie, a rappelé le bureau régional Afrique de l’Organisation mondiale de la Santé à l’occasion de son point de presse régulier en ligne.

Or, au 13 décembre, seulement 20 pays africains avaient vacciné au moins 10% de leur population, seulement 6 avaient atteint les 40% de vaccinés et seulement deux (Maurice et les Seychelles) en étaient à 70%.