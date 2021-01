Coronavirus au Royaume-Uni : le gouvernement dément l'indemnité pour les personnes testées positives

Le gouvernement britannique a démenti les informations de certains médias selon lesquelles tous les citoyens testés positifs au coronavirus recevraient chacun 500 livres (un peu plus de 560 euros).

Actuellement, seules les personnes bénéficiant d’aides sociales, qui ne peuvent pas faire du télétravail, reçoivent 500 livres si elles sont testées positives. "Il n’est pas prévu d’étendre cette allocation spéciale", a fait savoir vendredi un porte-parole du Premier ministre Boris Johnson.

Selon plusieurs journaux, le gouvernement souhaitait étendre cette allocation pour s’assurer que les Britanniques observeraient mieux l’auto-isolement et pour convaincre les gens de se faire tester plus rapidement. Seules 17% des personnes présentant des symptômes se font tester, peut-on lire sur The Guardian, . Et seul un quart des malades confirmés respectent la réglementation et restent en quarantaine pendant dix jours.

Le ministère de la Santé a particulièrement plaidé pour une extension de la mesure, mais a refusé de commenter les informations selon lesquelles cela coûterait 453 millions de livres supplémentaires par semaine, soit 12 fois plus qu’auparavant. Pour le ministère des Finances, la pression serait cependant trop forte. "Cela n’arrivera pas", a-t-il indiqué.