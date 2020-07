Coronavirus au Royaume-Uni : 10% des personnes atteintes sont des professionnels de santé, et en Belgique ?

Le personnel soignant au Royaume-Uni a payé un lourd tribut au Covid-19 : 10% des personnes infectées sont des professionnels de santé, rapporte la revue New Scientist ce lundi. Dans l’étude réalisée par le Delve, un groupe d’indépendants de chercheurs sur les épidémies virales, on constate également que 89% des soignants infectés l’ont été sur leur lieu de travail. En tout, 1,87% des travailleurs de santé du pays ont été testés positifs, une proportion bien supérieure à celle de la population totale (0,32%).

Ces chiffres illustrent la gestion très difficile de l’épidémie au Royaume-Uni, et le phénomène de "porte tournante" des hôpitaux, où la maladie entre et sort en permanence, note le Daily Mail. "Les transmissions ont souvent lieu entre personnes asymptomatiques", rappelle le journal. Parmi les raisons qui peuvent expliquer cette explosion des cas, l’étude pointe "un équipement de protection inadéquat, pas assez de testing, des patients pas suffisamment éloignés les uns des autres et un personnel qui ne respecte pas assez les mesures de distanciation sociale." L’Italie affiche un bilan quasiment similaire, avec 9% de professionnels de santé touchés. Fin avril, l’Espagne dépassait même ces chiffres, avec 20% d’infections sur des médecins et infirmiers.

En Belgique, 7% des personnes infectées par le covid-19 dans la tranche 18-70 ans étaient des professionnels de santé, selon les chiffres de Sciensano. C’est moins qu’au Royaume-Uni et plus proche de la moyenne internationale établie par le Conseil international des infirmières le mois dernier. En tout, environ 0,4% des travailleurs de santé de Belgique ont été infectés, selon des chiffres croisés de Sciensano et du SPF Santé Publique.

En revanche, le bilan est nettement plus lourd dans les maisons de repos belges : Sciensano rapporte que 16% des patients admis à l’hôpital étaient résidents en maison de repos, un chiffre qui monte à 25% pour les patients de plus de 65 ans. A titre de comparaison, le DELVE constate que 6% des infections ont été contractées par des personnes en maisons de repos au Royaume-Uni.