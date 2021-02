Coronavirus : AstraZeneca va livrer 443 mille doses de son vaccin en Belgique pendant le mois de février

Lors de la conférence de presse du Centre de crise et de l’institut Sciensano, plusieurs sujets ont été évoqués : la situation épidémiologique – stable — de notre pays, le protocole à suivre dans les écoles en cas de contamination, les cas covid de longue durée. Encore, les experts ont évoqué les prochaines étapes de la vaccination et ont détaillé la suite du calendrier de vaccination lié à l’arrivée du vaccin d’Oxford/AstraZeneca.

"Les données scientifiques disponibles sont actuellement insuffisantes pour évaluer l’efficacité du vaccin AstraZeneca pour les personnes de plus de 56 ans. Sur base de ces données et de l’avis de la task force vaccination, la conférence interministérielle a décidé de réserver le vaccin Astra Zeneca aux personnes âgées de 18 à 55 ans", a détaillé Sabine Stordeur, project manager de la task force vaccination.

Ce vaccin sera disponible dans le courant du mois de février, quand 443 mille doses seront livrées à la Belgique. D’autres suivront, mais le calendrier et le volume de diffusion restent encore à préciser.

AstraZeneca, efficace chez les 18-55 ans

En répétant l’importance de réserver ce vaccin aux personnes âgées de 18 à 55 ans, Sabine Stordeur a encore détaillé quelques informations par rapport à l’efficacité de ce vaccin. "Au sein de ce groupe de personnes, les études cliniques montrent que le vaccin offre une protection de plus de 70% à partir du 15e jour après l’administration de la seconde dose, et plus particulièrement si celle-ci est administrée de 8 à 12 semaines après la première injection. Si on attend 12 semaines après la première injection, ce vaccin offre une protection encore plus élevée".