Coronavirus : arrondir sa note pour soutenir les commerçants, un geste non négligeable ?

Selon Beci, la Chambre de commerce de Bruxelles, il y a un petit geste qui peut aider de façon assez conséquente les commerçants locaux. Au moment de payer son addition, "en arrondissant à l’unité supérieure […] les consommateurs peuvent apporter un soutien correspondant à une aide de 140 millions d’euros au cours des prochains mois", indique le communiqué de la Chambre de commerce.

Une initiative qui plaît tant aux clients qu’aux commerçants

Face aux conséquences économiques de la crise du coronavirus, notamment pour les commerçants, Beci explique avoir constaté "un phénomène de solidarité encourageant", alors que "beaucoup d’entreprises […] sont menacées de faillite". En effet, il semblerait que "non seulement certains citoyens préfèrent consommer plus local, mais certains se montrent aussi plus généreux au moment du paiement".

L’idée, selon la Chambre de commerce de Bruxelles, serait de généraliser cette pratique de " la règle de l’arrondi au moment du paiement", sur base volontaire du consommateur.

Une donation exemptée de taxes ?

Pour l’échevin des Affaires économiques de la Ville de Bruxelles, Fabian Maingain, il pourrait être utile que cette "donation soit exemptée de taxes, à l’instar des pourboires du secteur Horeca".

Ce sont des gestes qui peuvent avoir un impact significatif au niveau économique. En effet, selon Beci, "on l’estime potentiellement à 43 millions d’euros par mois (dont 4,6 millions d’euros par mois pour la seule région Bruxelloise". Et d’ajouter, "pour chaque commerçant, l’impact de cette initiative pourrait représenter de 100 à 1000 €/mois – montant net, si l’exemption de TVA est validée".

"Ces dons constitueront une véritable bouffée d’oxygène, pulsée par un élan de solidarité général", indique Stéphane Baudry, Covid Crisis Manager.

"Martine Raets, Echevine du commerce à Evere se dit, elle aussi, favorable à cette campagne et " serait heureuse d’aider les commerçants dans cette démarche"", précise le communiqué.

Une démarche commencée cette semaine, qui pourrait séduire commerçants et consommateurs.