Coronavirus : après le vaccin Johnson et Johnson, il faut attendre quatre semaines pour l’obtention du certificat vaccinal européen

Attention toutefois. Contrairement aux autres vaccins, deux semaines d’attente après s’être fait vacciner ne suffisent pas pour partir en vacances sans encombre. Avec le Johnson et Johnson, il faut attendre quatre semaines pour obtenir le certificat vaccinal européen, qui permet aux voyageurs de circuler librement dans certains pays européens.

Au niveau du délai d’attente, Johnson et Johnson reste tout de même le plus avantageux. A l’inverse d’AstraZeneca, Pfizer ou Moderna, il ne se donne qu’en une seule dose. Ce qui lui permet, malgré un temps d’attente plus long après la vaccination, d’être plus intéressant, si on souhaite partir en vacances plus tôt. Si on fait le calcul :

et la deuxième, on compte cinq semaines d’attente + deux semaines après la deuxième injection pour recevoir son certificat vaccinal européen. Soit au total. Pour le vaccin Moderna , c’est quasiment pareil. Entre la première dose et la deuxième, il y a un temps d’attente de quatre semaines + deux semaines après la deuxième injection. Soit six semaines au total.

, c’est quasiment pareil. Entre la première dose et la deuxième, il y a un temps d’attente de quatre semaines + deux semaines après la deuxième injection. Soit au total. Enfin, pour le vaccin AstraZeneca, il faut compter entre huit à douze semaines entre les deux doses + deux semaines après la deuxième injection. Soit plus de deux mois, avant d’obtenir le certificat européen.

