Coronavirus : après la surmortalité d'avril, la sous-mortalité de juillet

Alors que l’épidémie amorce un rebond en Belgique, que la crainte d’une seconde vague occupe les esprits, les statistiques propres à la mortalité filent à contre-courant. Comparé aux trois années précédentes, le mois de juillet 2020 n’a jamais compté aussi peu de décès. Explications.

C’est un phénomène que l’on observe habituellement après les épisodes de canicule ou les périodes de grippe particulièrement meurtrières. Les démographes parlent d’un "effet de moisson". Traduction : lorsque beaucoup de personnes fragiles ou âgées sont fauchées plus tôt que prévu, on observe quelques mois après une sorte de creux au niveau de la mortalité. Et en la matière, la crise sanitaire engendrée par la pandémie de Covid-19 ne fait pas exception.

Moins de morts dénombrés depuis le 27 juin

Alors qu’au mois d’avril, le nombre de décès enregistrés en Belgique dépassait de loin les statistiques antérieures, avec au pic de la crise, le vendredi 10 avril 2020, 674 morts recensées toutes causes confondues, contre 303 à la même période l’année précédente. Le début du mois de juillet prend l’exact contre-pied. Ainsi, le lundi 6 juillet dernier, le Belgique à déplorer 209 décès, contre 281 en 2019. De la surmortalité, due essentiellement au coronavirus, nous assistons à l’heure actuelle à une période de sous-mortalité.

