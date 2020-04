Coronavirus : après la pandémie, ouvrons une nouvelle voie clame Greta Thunberg

L’activiste suédoise pour l’environnement, Greta Thunberg, estime que la crise du coronavirus est la preuve que "notre société n’est pas viable", peut-on lire dans les colonnes du Guardian. Et elle en appelle à penser le monde de demain autrement.

L’impossibilité d’agir n’est plus excuse

Pour Greta Thunberg, s’il y a une chose que cette pandémie a pu mettre en évidence, c’est la capacité des autorités à agir et à agir vite. Depuis le début de la crise, "jusqu’à présent la réponse a été très forte. Nous avons vu une volonté politique et individuelle de changer les habitudes de vie quotidienne", dit-elle.

" Que cela nous plaise ou non, le monde a changé. Il n’a plus rien à voir aujourd’hui en comparaison d’il y a quelques mois à peine. Et il pourrait bien ne plus jamais être pareil. Nous devons désormais choisir une nouvelle voie", a expliqué Greta Thunberg au cours d’une conférence sur Youtube, à l’occasion de la 50e journée de la terre, ce mercredi.