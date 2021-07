Coronavirus : Andorre, les Açores, Malte, les Pays-Bas et l’Espagne en rouge sur la carte européenne

À partir de mercredi, Andorre, les Açores, Malte, les Pays-Bas, l’Espagne et certaines régions grecques et danoises passeront en rouge sur la carte du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC). C’est ce qu’indique la dernière mise à jour de la liste des destinations touristiques disponible sur le site info-coronavirus.be.

Chaque semaine, l’ECDC met à jour sa carte des destinations touristiques européennes. Tous les pays se voient attribuer un code couleur vert, orange ou rouge en fonction de l’état de la pandémie sur leur territoire.

Mercredi, jour de la mise à jour hebdomadaire de la carte, Andorre, les Pays-Bas et Malte passeront en code rouge.

L’Espagne

Ce sera également le cas de l’archipel des Açores et des régions espagnoles de Galice, de Castilla-La Mancha ainsi que l’exclave de Melilla. L’Espagne sera donc totalement en zone rouge.

La Grèce

En Grèce, l’île de Crète et la région de l’Attique, en grande partie composée de la zone urbaine autour de la capitale grecque Athènes, passeront au rouge. Les régions d’Épire, de Macédoine occidentale, de Thessalie, de Grèce occidentale, du Péloponnèse, des îles Ioniennes et de la mer Égée du Sud prendront une couleur orange.

Le Danemark

Au Danemark, la région autour de la capitale danoise Copenhague passera en rouge alors que les régions de Sealand, du Jutland central et du Jutland du nord en orange. La capitale du Grand-Duché de Luxembourg virera également à l’écarlate.

L’île de Chypre reste une zone rouge, tout comme les territoires français d’outre-mer de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion. La Guadeloupe et les régions françaises d’Île-de-France, du Languedoc-Roussillon, de Midi-Pyrénées et de Provence-Alpes-Côte d’Azur sont en orange, tout comme certaines régions de Finlande, de Croatie, de Suède et de Suisse, la Principauté du Liechtenstein, l’Irlande et Monaco. Pour les pays hors de l’Union européenne et de l’espace Schengen, peu de choses changent. À l’exception de 27 pays, tous les pays tiers sont et resteront colorés en rouge.