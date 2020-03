Coronavirus: âge des patients, répartition des cas en Belgique… voici où en est l'épidémie ce samedi

Cela fait maintenant une dizaine de jours que les cours sont suspendus dans les écoles et qu’une large part de la population s’est mise au télétravail, pendant que d’autres continuent à assurer sur le terrain des services essentiels pour les citoyens. Où en est l’épidémie de coronavirus, presque deux semaines après l’application des premières mesures ? Celles-ci portent-elles leurs fruits ? Nous faisons ci-dessous le point avec les données fournies par Sciensano, l’Institut scientifique de santé publique. Ces données sont le reflet de la situation à un instant précis... et - surtout pour le nombre de cas positifs - sont tributaires de la quantité de tests effectués en laboratoire. Dans la mesure où cette capacité de test va augmenter dans les prochains jours, c'est logique, le nombre de cas positifs va lui aussi partir à la hausse. Dès lors, a rappelé ce samedi Emmanuel André, le porte-parole interfédéral de la lutte contre le Covid-19, "les indicateurs les plus importants que nous allons suivre restent le nombre d’hospitalisation et de patients en soins intensifs". ►►► À lire aussi : Entre le 15 et le 27 mars, 1063 patients ont pu quitter l'hôpital Quoi qu’il arrive, il faut se montrer patient… et respecter les mesures imposées par les autorités. C’est le message porté par Maggie De Block, la ministre fédérale de la Santé. "Il faut appliquer les mesures qui sont déjà en place. Il est encore trop tôt pour savoir l’évolution du nombre de cas détectés et le nombre d’hospitalisations. On savait qu’il faut attendre 8 à 10 jours pour voir si les mesures sont efficaces. Je le répète : suivez bien les mesures mises en place, prenez soin de vous et réduisez vos contacts. C’est très important pour éviter que notre personnel soignant ait trop de patients en même temps dans nos hôpitaux", a-t-elle déclaré sur les ondes de la RTBF le jeudi 26 mars.

Provinces et Communes On le voit sur le graphique et les cartes ci-dessous, c’est la province d'Anvers qui compte le plus de cas confirmés à ce jour. Jusqu'à vendredi, c'était le Limbourg, avec un foyer en particulier dans la commune d’Alken. En Wallonie, le Hainaut compte lui aussi de nombreux cas de coronavirus. On l'a dit, le nombre de cas détectés dépend de la capacité de test des laboratoires. C'est ainsi qu'on apprend dans le bulletin épidémiologique de Sciensano daté du 28 mars que "l’augmentation des cas en Wallonie est due à l’envoi de données rétrospectives par un nouveau laboratoire effectuant le diagnostic".

Pourquoi le Limbourg ? Pourquoi le Hainaut ? Il est trop tôt cependant pour tirer des conclusions définitives. Concernant la commune d’Alken qui figure en vert très foncé sur la carte, le bourgmestre cité par la VRT évoque l’organisation de deux soirées avant la mise en place du confinement. Ces fêtes auraient contribué à répandre le virus. Mais ce n'est là qu'une hypothèse. Ce qui est sûr, c'est que le virus ne connaît pas de frontière, comme l’a rappelé Emmanuel André, le porte-parole interfédéral de la lutte contre le Covid-19, lors d’une conférence de presse vendredi 27 mars. "L’infection à coronavirus, comme à d’autres virus comme le HIV ou Ebola, crée de la stigmatisation entre des communautés et de l’angoisse, a-t-il observé. Nous voudrions insister sur le fait que ce virus ne touche pas une communauté en particulier." Et d’ajouter : "La réponse à l’épidémie doit être une réponse solidaire qui doit transcender les clivages qui peuvent préexister dans notre communauté. Des clivages de langue, de religion ou d’origine. Nous demandons à chacun de continuer de façon solidaire à se protéger soi-même et à protéger les autres, […] en évitant de propager des messages qui pourraient altérer la qualité de notre réponse à cette épidémie en créant des clivages."

Hospitalisations : éviter la saturation Le nombre d’hospitalisations est en évolution constante depuis le début de la crise. Le but des autorités, c’est d’éviter la saturation des services de santé. "Au cours des dernières 24 heures, 575 patients avec Covid-19 ont été hospitalisés et 205 personnes ont quitté l’hôpital. Entre le 15 et le 27 mars, 3913 patients avec COVID-19 sont entrés à l’hôpital et 1063 personnes ont quitté hôpital", écrit Sciensano dans son rapport du 28 mars. Autre précision de l’institut belge de santé : "Le 27 mars, 3042 lits d’hôpital dont 789 lits en unité de soins intensifs étaient occupés par des patients confirmés Covid-19." Ce chiffre de 789 correspond à 43% des lits de soins intensifs actuellement disponibles". En clair, la capacité des hôpitaux à accueillir des patients Covid-19 s'élève à environ 1800 lits. Ce chiffre total cache des variations entre hôpitaux Tous les hôpitaux ne sont pas remplis de la même façon ce samedi. "La capacité réelle varie en fonction des occupations par des patients non-covid qui occupent des lits et de la capacité à équiper plus de lits de respirateurs", analyse Marius Gilbert, épidémiologiste à l'ULB, sur son compte Twitter. Il ajoute : "Par ailleurs, ce chiffre total cache des variations entre hôpitaux. Certains peuvent déjà être tout près de leur capacité maximale, alors que d'autres peuvent encore avoir une certaines marge." Dans ce contexte, poursuit Marius Gilbert, les chiffres de ce samedi témoignent d’une "poursuite de la tendance". "Il faudra encore quelques jours pour faire un bilan des mesures du 17 mars", écrit-il sur Twitter. ►►► Cliquez ici pour lire en détail la situation dans les hôpitaux, avec des chiffres actualisés quotidiennement 28 mars. Poursuite de la tendance, il faudra encore quelques jours pour faire un bilan des mesures du 17 mars sur la vitesse. Une note sur la capacité en soins intensifs. La capacité totale de 1800 lits est purement indicative, d'autres chiffres circulent (1/3) pic.twitter.com/fAYmvGbtLQ — Marius Gilbert (@mariusgilbert) March 28, 2020

Catégories d’âges les plus touchées Toutes les catégories d’âge sont concernées par le coronavirus, pas que les plus âgés ou les plus faibles comme certains l’affirmaient dans un premier temps. Le graphique ci-dessous montre que les 40-49 ans et les 50-59 ans sont particulièrement représentés. Attention, Sciensano apporte cette précision importante : "Cette figure représente la répartition par âge de tous les cas confirmés. Elle ne reflète pas la gravité de la maladie pour un groupe d’âge particulier." Signalons qu’en France, on note même le cas d’une jeune fille de 16 ans décédée de la maladie. Selon le directeur général de la Santé, le Pr Jérôme Salomon, qui a annoncé la mort de la jeune fille ce jeudi soir, elle a été victime d’une forme sévère du virus "extrêmement rare" chez les jeunes. ►►► À lire aussi : Les hommes sont-ils plus susceptibles de mourir du coronavirus que les femmes ?

Facteurs de comorbidité (chiffres issus du rapport du 26 mars) Les patients victimes d’une infection à coronavirus sont-ils porteurs d’autres pathologies ? Parfois, mais pas toujours. Le tableau ci-dessous, publié par Sciensano dans son bulletin épidémiologique du 26 mars, présente les comorbidités préexistantes des patients lors de leur admission à l’hôpital. Précisons que la comorbidité c’est, selon le Larousse, l'"association de deux maladies, psychiques ou physiques, fréquemment observée dans la population (sans causalité établie, contrairement aux complications)". Il apparaît que 35,5% des patients souffraient déjà d’hypertension artérielle, 28,5% de maladies cardiovasculaires, 19,6% de diabète et 16,3% de maladie pulmonaire chronique. A l’inverse, 26,5% des personnes hospitalisées n’avaient aucune comorbidité préexistante identifiée.

Décès et distribution des décès par âges Le Covid-19 a fait 353 morts en Belgique en date du 27 mars. Ce chiffre n’est pas définitif et doit encore être consolidé. "L’âge des personnes décédées se situe entre 30 et 104 ans", a précisé Emmanuel André samedi. Les graphiques ci-dessous indiquent les décès rapportés par les autorités et, à partir du 23 mars, les données transmises par les hôpitaux.

