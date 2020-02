Coronavirus à Tenerife : 15 Belges peuvent quitter l'hôtel, pas de quarantaine prévue

Jeudi en Prime : tout savoir sur le coronavirus en Belgique - Les informations et conseils de deux... Vu l'actualité, ce jeudi en prime revient, avec des spécialistes, sur des nombreuses questions que vous vous posez sur la propagation du coronavirus. Cette fois, c’est sûr, le coronavirus est à nos portes et ils les a peut-être même déjà franchies à l’heure où on parle mais c’est certain, il n’y a pas de raison que la Belgique échappe au Coronavirus. Et cela amène évidemment beaucoup de questions, très concrètes que vous vous posez et nous allons tenter d’apporter des réponses avec deux invités : Sophie Coilin, chef de service en épidémiologie des maladies infectieuses à l’Institut belge de santé et Marius Gilbert, épidémiologiste et chercheur à l’ULB