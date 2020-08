Coronavirus à la Côte belge : des bars de plage sanctionnés pour avoir assuré le service au comptoir

Des bars de plage de La Panne, Coxyde, Nieuport et Le Coq se sont vus infliger des amendes pour avoir servi des clients au comptoir. Selon la police, ces bars sont soumis aux règles Covid-19 imposées au secteur de l'horeca et doivent donc obligatoirement assurer le service à table. Cette obligation ne s'applique cependant pas aux bars de plage de Blankenberge et Knokke-Heist.

La question du service dans les bars de plage semble encore floue à la Côte. Selon plusieurs communes côtières, ces bars relèvent du secteur de l'horeca et doivent, par conséquent, assurer le service à table, une mesure qui n'a pas été respectée par divers établissements au littoral. Situé à Wenduine, le Sunset Beach a également fait l'objet d'un contrôle de la police. "Nous devrons probablement fermer le bar la semaine prochaine puisque nous ne sommes pas en mesure d'effectuer le service sur la plage", a publié samedi le bar sur Facebook.