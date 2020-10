Coronavirus à l'école : quelle marche à suivre? Parents, suivez les flèches

Elève détecté positif, classes en quarantaine, prof écarté : de toutes parts reviennent les échos des perturbations suscitées par le coronavirus dans le fonctionnement habituel des écoles. Le contraire serait d'ailleurs étonnant, étant donné la vigueur de la circulation du virus dans la société, en particulier à Bruxelles.

Mais comment savoir, en tant que parent, quel réflexe adopter si son enfant est malade et comment s'assurer que l'école applique effectivement les protocoles prévus pour les différents cas de figure qui peuvent se présenter? Les questions sont nombreuses et certaines décisions peuvent sembler contradictoires, d'une école à l'autre. Elles ne le sont pas forcément. Car la complexité est réelle. Les nuances et précisions nombreuses. De plus, les protocoles ont été mis à jour ce qui peut parfois expliquer une évolution dans la prise de décision.

Alors, voici un document qui répondra à bien des questions, pour peu qu'on le lise avec concentration... Il s'agit d'un arbre décisionnel à destination des professionnels. Il est accessible à tous sur le site de l'ONE. Encore faut-il le trouver.