Coronavirus : à cause d'un logiciel défectueux, les examens à distance de l'UCL suscitent le stress des étudiants

Les examens à distance à l’UCL commencent ce vendredi. Mais les logiciels prévus pour mener à bien ces examens semblent susciter l’angoisse des étudiants. Les plateformes virtuelles utilisées pour réaliser les examens à distance, moodle et Testwe, font face à plusieurs bugs. Les familles sont au bord de la crise de nerfs et pour certains c’est la désorganisation de l’Université qui provoque la colère. Un tollé qui, selon La Libre a poussé l’Université a abandonné le logiciel anti-triche pour les examens où trop d'étudiants en même temps devraient se connecter.

Les ratés des tests à blanc

Ce serait de nombreux couacs survenus lors des tests à blanc qui auraient généré l’inquiétude. Trop d’étudiants en même temps et trop d’examens, il semble que la plateforme Testwe n’a pas tenu la route. "On se retrouve face à des logiciels qui endommagent les ordinateurs, qui marchent de façon aléatoire. On a eu plusieurs tests afin de se familiariser avec la plateforme […] elle a complètement planté. On arrive sur cette plateforme, impossible de l’ouvrir", raconte Yael médusée.

L’étudiante en deuxième bac explique avoir fait le test à blanc après 30 minutes d’attente. "Je ne sais même pas si ce test a été pris en compte. Le problème c’est qu’on a reçu un mail du doyen nous expliquant que tous les étudiants n’ayant pas fait de tests à blanc ne pourraient pas effectuer leurs examens à distance", témoigne-t-elle. Et d’ajouter, "c’est vraiment du stress ! On ne sait pas si on va pouvoir se connecter à nos examens et si on va pouvoir les rendre en temps et en heure".

Le problème, explique l'UCLouvain, est survenu lorsque trop d'étudiants étaient connectés simultanément. L'université a donc décidé de maintenir Testwe pour certains examens uniquement.

Pour les examens à plus grande échelle, l’université à décidé d’utiliser les autres logiciels que connaissent déjà les étudiants (Moodle et Teams) et qui eux permettent un plus grand nombre de connections sans problème.

Elle précise encore que le test de ce matin n’utilisait pas l’outil de surveillance à distance.

Volte-face

Face à la colère des étudiants, l’Université a décidé de revenir sur cette méthode d’examen à distance. A priori, le logiciel devrait être abandonné pour une série d'examens. Mais certains examens, notamment en médecine et pharmacie et les examens où il y a moins d’étudiants devraient continuer à utiliser la plateforme, apprend-on ce mardi dans La Libre.

L’UCLouvain dit comprendre le stress des étudiants.