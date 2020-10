Coronavirus à Bruxelles : qui doit fermer ? Ambiguïté autour de la définition des bars, cafés et restaurants

Parmi les nouvelles mesures annoncées mercredi pour lutter contre la propagation du coronavirus à Bruxelles , il y a la fermeture, depuis ce matin 7 heures et pour un mois, des cafés, des bars, des salons de thé et des buvettes. Seuls les restaurants ou plus largement les lieux où l’on sert de la nourriture à table peuvent continuer à travailler.

Des zones d’ombre

À côté de cette question, des zones d’ombre semblent persister pour déterminer quels établissements sont concernés par la fermeture. L’arrêté royal de fermeture des bars, publié aujourd'hui au Moniteur belge indique ceci : "Sont notamment visés les cafés, les bars, les débits de boissons, les salons de thé, les buvettes et tout autre lieu proposant la consommation sur place de boissons alcoolisées ou non alcoolisées". Dans la foulée on peut lire ceci à propos de la définition d’un restaurant : "établissement accessible au public ayant pour vocation à titre principal de préparer et/ou de mettre à disposition du public des repas prêts à consommer sur place ou à emporter…". Le reste du texte explique les modalités à respecter comme la distance entre les tables ou le fait de ne proposer aucun service au bar, etc.

Ces définitions proposées dans l’arrêté royalne semblent pourtant pas claires pour tout le monde. Un certain flou règne encore sur les mesures décidées hier, notamment dans les cafés-restaurants ou tavernes. Exemple avec Christophe Mehlarinidis, le patron du Supra Bailly dans la commune d’Ixelles, qui propose une petite restauration. Ce matin, dans le doute il a ouvert. Toute la question est de savoir si les clients peuvent ne consommer qu’une boisson ou s’ils sont obligés de manger. "Les gens sont obligés de manger comme dans un restaurant", précise Christophe Mehlarinidis. Mais pourrait-il servir un client qui vient boire un café, par exemple : "Non, mais après manger, oui forcément. Il est donc possible que des personnes se retrouvent à table sans assiettes". Quant à savoir s’il va refuser les clients qui viennent simplement pour un café ? "Je ne sais pas […] mais honnêtement, je ne pense pas les refuser", indique le patron. L’homme nous explique que servir un spaghetti ou un café, pour lui c’est la même chose. Dans le quartier, 4 établissements ont décidé d’ouvrir leurs portes ce matin. C’est une question de solidarité, disent-ils.