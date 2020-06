Coronavirus à Bruxelles : plus de 6.000 PV dressés pour non respect du confinement, les magistrats vont travailler durant l'été

Un peu plus de 6.000 procès-verbaux pour non respect du confinement visant des personnes majeures ont été transmis au parquet de Bruxelles, selon le bilan communiqué jeudi par le parquet de Bruxelles. Il faut à présente faire le tri et des affaires seront certainement classées sans suite. Pour les autres ce sera soit l'envoi d'une proposition de transaction pénale, soit le tribunal de police. Et les magistrats vont travailler durant l'été car le parquet de Bruxelles a indiqué que le tribunal de police sera mobilisé en juillet et août pour juger des affaires Covid-19 pendantes.

Environ un quart des dossiers ont fait l'objet d'une transaction pénale et 28 d'une procédure accélérée devant le tribunal correctionnel durant ces deux derniers mois. Les autres dossiers sont toujours en cours. Le parquet doit pour chaque dossier vérifier si les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis, la charge de la preuve lui incombant.

La loi prévoit désormais que c'est au tribunal de police de traiter ces affaires. En concertation avec le tribunal correctionnel de première instance de Bruxelles, le parquet de Bruxelles peut annoncer que 800 affaires pourront être fixées devant le tribunal de police en juillet et août, au rythme d'une audience par jour avec l'objectif de traiter une centaine d'affaires par semaine.

Le parquet précise que seront fixées en priorité à ces audiences les dossiers relatifs à des transactions pénales non payées et les affaires de récidives.