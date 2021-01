Coronavirus à Bruxelles : le nombre de contaminations s’envole, notamment dans les communes du sud

Le nombre de contaminations au Covid-19 a connu une forte hausse à Bruxelles, ces derniers jours. D’après le dernier bulletin épidémiologique publié par Sciensano, les cas diagnostiqués dans la capitale ont fait un bond de 49,4% sur les 7 derniers jours étudiés (entre le 30 décembre et le 5 janvier), tandis que la moyenne nationale sur cette même période n’augmente "que" de 4%. Alors que 852 nouveaux cas avaient ainsi été diagnostiqués à Bruxelles entre le 23 et le 29 décembre, il y en a eu 1273 au cours de la semaine suivante.

Une progression à nuancer

Une progression qui est toutefois à relativiser dans la mesure où Bruxelles est actuellement moins affectée que les autres provinces belges. Le taux de positivité est de 5,1 vs 6% pour la Belgique.

Surtout à Woluwé-Saint-Pierre, Auderghem, Etterbeek, Ixelles et Forest.

Mais pour la responsable du Service de l’inspection de l’hygiène en région Bruxelloise Inge Neven, la situation reste préoccupante : " L’augmentation se situe surtout dans les communes plus au sud de Bruxelles [des communes moins denses, ndlr]. C’est sans doute lié aux retours de voyage. On a vu que 70% des voyageurs sont retournés en région bruxelloise. Le nombre de tests a d’ailleurs presque doublé la semaine dernière. Et ça se reflète dans de nouvelles infections. Surtout à Woluwé-Saint-Pierre, Auderghem, Etterbeek, Ixelles et Forest. Les documents PLF venaient plutôt de ces communes-là. C’est donc quelque part qu’il y a un lien, même si on doit encore vérifier ça avec des chiffres plus approfondis".

Inge Neven a encore précisé que depuis quelques jours, on tourne autour de 300 infections par jour en moyenne dans l’ensemble de la région Bruxelloise.