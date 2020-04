Coronavirus à Bruxelles : la Clinique Saint-Jean sollicite la générosité de la population

La clinique en appelle dès lors à la générosité de tout en chacun. Les dons peuvent être réalisés via la Fondation Saint-Jean en utilisant le numéro de compte BE71 2100 8404 2569 et la communication "Don: Aide à la Clinique Saint-Jean". La fondation, qui est en mesure de délivrer une attestation fiscale pour les versements supérieurs à 40 euros, transférera les dons à la clinique.

"L'une des conséquences de la pandémie est l'explosion des coûts inhérents à l'achat du matériel nécessaire aux soins des patients qui sont ou devront être hospitalisés. En outre, le fait de mettre partiellement à l'arrêt certains services ne permet plus à la clinique d'avoir des ressources financières suffisantes", regrette la Clinique Saint-Jean, où 300 médecins et près de 1.400 personnes s'efforcent chaque jour d'apporter des soins de qualité aux malades.

"Nous voulons avant toutes choses rassurer le personnel et les patients que, même si les dons sont une aide bienvenue pour affronter cette crise, nous avons déjà une trésorerie suffisante pour veiller au bon fonctionnement de la Clinique Saint-Jean", ajoute l'hôpital. "Nous sommes bien entendu confrontés à un défi majeur de santé publique. Et c'est pour y faire face, pour améliorer la situation dans laquelle nous nous trouvons, pour nous permette d'investir plus et plus rapidement, que la Fondation Saint-Jean fait appel à la générosité de tous."

Les appels au don ou à la générosité se multiplient ces derniers jours. Les hôpitaux, qui doivent accueillir chaque jour des dizaines de malades du Covid-19, sont fortement sous pression.

Quatre millions récoltés par Saint-Pierre

Vendredi dernier, cinq hôpitaux universitaires ont lancé un appel au financement pour pouvoir poursuivre leur travail de recherche sur les maladies infectieuses. Le Réseau hospitalier namurois (RHN) est, quant à lui, parvenu à rassembler 545.343 euros depuis le lancement de sa récolte de dons pour faire face au Covid-19.

Autre exemple: plus de quatre millions d'euros ont été récoltés dans le cadre de la campagne lancée le 18 mars par le CHU Saint-Pierre (Bruxelles) pour financer 10 respirateurs coûtant près de 50.000 euros chacun.