Coronavirus à Bruxelles: "D'ici la fin de la semaine, près de 100.000 personnes auront reçu une deuxième dose de vaccin"

"D'ici la fin de la semaine, près de 100.000 personnes auront reçu une deuxième dose de vaccin et seront protégées contre le coronavirus", affirme la Cocom ce mercredi après-midi.

La semaine dernière, 47.000 doses ont été administrées en Région bruxelloise.

"Il s'agit du nombre de vaccins administrés en une semaine le plus haut atteint depuis le début de la campagne de vaccination. Cette semaine, les volumes augmentent encore puisque 63.000 doses seront administrées", remarque encore la Cocom.

►►► A lire aussi: Coronavirus: vacciner les moins de 18 ans, cela va devenir indispensable, selon certains experts

Au 4 mai 2021, un total de plus de 398.000 vaccins ont été administrés en Région de Bruxelles-Capitale. Parmi ceux-ci, un peu plus de 300.000 administrations de vaccins concernent des premières doses et un peu plus de 98.000 des deuxièmes doses.

►►► A lire aussi: Avec le coronavirus, les Belges ont perdu de l'espérance de vie, et ce dans toutes les classes sociales

La Cocom annonce que d'ici la fin de cette semaine, 100.000 personnes auront reçu une deuxième dose de vaccin en Région bruxelloise. Depuis ce lundi 3 mai, un dixième centre de vaccination est devenu opérationnel: il s'agit de celui de de l'hôpital militaire Reine Astrid.

La Région se trouve actuellement pendant la phase 2 de la campagne de vaccination: depuis le 30 avril, les personnes âgées de 46 ans et plus peuvent prendre un rendez-vous.