Coronavirus à Anvers : jusqu’à 18 mois de prison pour des incidents de crachat durant la crise

Le tribunal correctionnel d’Anvers a rendu son jugement jeudi dans cinq dossiers concernant des crachats visant des personnes durant la crise du coronavirus. Des peines de prison allant jusqu’à 18 mois, parfois avec sursis, ont été prononcées.

Le 7 avril, la police est intervenue dans un appartement de la rive gauche (Linkeroever) à Anvers pour un père qui aurait menacé son fils. Moez Z. (50 ans) y a été arrêté et, dans l’ascenseur, il a commencé à résister avec acharnement et à cracher sur les agents. Le 26 mars, il n’avait déjà pas respecté l’interdiction de rassemblement dans le cadre du confinement. Il a été condamné à 12 mois de prison et 400 euros et a dû verser à chacun des deux inspecteurs 500 euros de dommages et intérêts.

Ama O. (37 ans), de son côté, avait causé des nuisances dans le hall d’entrée d’un immeuble à Deurne, le 13 avril, alors qu’il était ivre. Lorsque la police est intervenue, il a refusé de coopérer. Il a crié "corona" aux agents et leur a craché dessus quand ils l’ont arrêté. Le trentenaire s’était déjà montré agressif envers la police à trois reprises. Le tribunal l’a condamné à 15 mois de prison et à une amende de 800 euros.

Erwin D.B. (43 ans) a, pour sa part, écopé de 10 mois de prison parce qu’il avait craché sur le gérant d’un supermarché le 24 avril. Il était en colère parce qu’il n’avait pas été autorisé à entrer dans le commerce après de précédents vols. Le quadragénaire a admis avoir craché en direction du gérant du magasin mais a nié avoir frappé l’homme au visage.

Enfin, dans les deux derniers dossiers, 12 et 18 mois d’emprisonnement ont été prononcés, chaque fois avec sursis.