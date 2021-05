Coronavirus: 72% des patients à risque ont reçu leur première dose de vaccin

C’est l’une des conditions fixées pour permettre une nouvelle étape de déconfinement début juin : que 80% des personnes souffrant de comorbidités (qui ont une maladie qui les rend plus vulnérables face au Covid-19) aient reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19.

Où en sommes-nous ? Selon les chiffres publiés par la Task Force Vaccination ce 25 mai, 72% des patients à risque ont déjà reçu leur premier vaccin.

En tout, plus de 1,5 million de personnes sont considérées comme patients à risque et quasiment tous ont déjà été invités à se faire vacciner. Selon la Task Force Vaccination, à peine 6000 personnes à risque doivent encore être convoquées.

C’est quoi être un patient à risque ?

Un patient à risque est une personne qui pourrait contracter un Covid-19 grave à cause d’une maladie cardiaque, rénale, hépatique, respiratoire, ou alors parce qu’elle souffre d’hypertension artérielle, d’un cancer, d’obésité, de diabète, etc. Pour vérifier si vous faites partie de la liste des personnes reconnues comme à risque, vous pouvez consulter le site myhealthviewer.be. Si vous ne figurez pas sur cette liste et mais que votre médecin généraliste considère que vous êtes un patient à risque, il peut vous y ajouter.

Notons également que depuis le 4 mai, les femmes enceintes peuvent désormais bénéficier d’une vaccination prioritaire. Selon les chiffres de la Task Force Vaccination, près de 19.000 femmes enceintes ont été ajoutées à cette liste. Ici aussi, toute femme enceinte peut en faire la demande à son médecin généraliste.

50% des Wallons de plus de 18 ans vaccinés

La campagne de vaccination anti-Covid s’accélère partout dans le pays. En Wallonie, 50% des personnes en âge d’être vacciné (plus de 18 ans) ont déjà reçu leur première dose, indiquait ce mardi la ministre wallonne de la Santé Christie Morreale. Ainsi, 1,4 million de résidents wallons ont donc reçu au minimum une première injection.

La Flandre a quant à elle vacciné 48% de sa population éligible, soit 2,6 millions de personnes ; Bruxelles 37% (près de 349.000 personnes) et la Communauté germanophone 55% (34.800 personnes)

En ce qui concerne la vaccination totale, 15% de la population belge a déjà reçu sa double dose de vaccin.