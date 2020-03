Coronavirus: 5 millions de masques arrivent (enfin) en Belgique

Après avoir subi une fraude venant de Turquie et après avoir risqué la pénurie, nous apprenons ce jeudi tard dans la soirée que 5 millions de masques de type FFP2 sont sur le point d’arriver sur le sol belge.

C’est un vol en provenance de Shanghai qui devrait débarquer à 00h30 heure belge, à Liège, avec le précieux et nécessaire matériel de précaution.

Un premier avion a déjà atterri ce jeudi soir avec 100.000 masques de cargaison. Initialement prévu pour l’Italie qui a pu se fournir ailleurs, ils ont donc été rachetés par la Belgique qui en a grandement besoin.

L’armée se chargera du transport

Tout ce stock va être pris en charge par la protection civile et La Défense. Il est en effet prévu que l’armée aide au transport mais aussi au stockage de ce matériel.

Dans un second temps, les masques seront empaquetés et transportés en fonction des besoins les plus urgents. Ces masques sont donc clairement devenus une denrée stratégique pour notre pays puisqu’ils sont désormais mis sous protection militaire. Plusieurs vols dans les stocks d’hôpitaux ont eu lieu ces derniers jours.

