Coronavirus : 5.000 masques supplémentaires fabriqués en prisons par des détenus

Solidarité à Bruxelles pour la confection de masques - JT 19h30 - 02/04/2020 La solidarité s’organise à Bruxelles. Parfois à grande échelle… Grâce notamment à une entreprise de travail adapté d’Anderlecht. Et un vaste réseau de couturières et couturiers. Leur but : fabriquer 100.000 masques.