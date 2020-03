Coronavirus : 48.000 guérisons pour 91.000 cas dans le monde, suivez la situation de ce mardi

>>> Lire aussi: Coronavirus: mortalité, symptômes, transmission, traitements, incubation, vaccin, le vrai du faux On compte actuellement dans le monde 91.000 cas confirmés, dont 48.000 guérisons et 3.116 décès.

Les nouvelles de l’épidémie de coronavirus continuent à être rassurantes en Chine : 193 cas dimanche, et un total de 125 nouveaux cas mardi en Chine continentale, le plus faible nombre quotidien depuis le 21 janvier, ont annoncé les autorités sanitaires.

Sur ce graphique (tiré des données en temps réel de l'OMS), on voit bien ci-dessus en orange le très fort ralentissement ces derniers jours de la progression du virus en Chine. A l'inverse, le nombre de guérisons, en vert, est en progression constante. Mais aussi, hélas, le nombre, en jaune, de contaminations dans le reste du monde.

En Europe ou la contamination est plus récente, on compte 2737 cas confirmés et 189 guérisons.

Les pays les plus touchés après la Chine sont la Corée du Sud (4.812 cas dont 477 nouveaux, 28 décès), l'Italie (2.036 cas dont 0 nouveaux, 52 décès), l'Iran (1.501 cas dont 0 nouveaux, 66 décès), et le Japon (268 cas dont 14 nouveaux, 12 décès). Le Japon a par ailleurs enregistré plus de 700 cas sur le navire de croisière Diamond Princess.

Depuis lundi 17h GMT, la Chine, la Corée du Sud, la France et les États-Unis ont recensé de nouveaux décès. Le Maroc, la Lettonie et l'Ukraine ont eux annoncé le diagnostic de premiers cas sur leur sol.

La Belgique compte 5 cas supplémentaires

Le SPF Santé publique rapporte mardi cinq cas supplémentaires d'infection au nouveau coronavirus en Belgique, portant le total des personnes infectées à 13.

Un premier cas d’infection au nouveau coronavirus a été confirmé ce mardi dans l’arrondissement de Verviers. Le patient infecté est un homme de 65 ans qui s’est présenté dimanche aux urgences de l’hôpital Saint-Nicolas d’Eupen.

Chez nous on se demande si on peut arrêter de travailler par crainte de la contagion ? Un salarié ne peut décider seul d’interrompre le travail. Aucune décision unilatérale n’est prévue en droit belge (hors droit de grève avec préavis) au risque de rompre le contrat de travail.

Ce mardi, l’invité dans l’actu était Paul De Munck, le président du Groupement Belge d’Omnipraticiens. Le président assure être prêt. Alors qu’on parle d’un risque d’avoir une contamination touchant 850.000 personnes, Paul De Munck ne veut pas que l’on tombe dans une psychose, et assure que les professionnels de la Santé vont suivre et intégrer les règles et les recommandations "des scientifiques, des virologues et des microbiologistes". Et de rappeler les trois mots-clés du groupement : science, conscience et bon sens.

"La santé l’emporte sur le dérapage budgétaire", estimait David Clarinval (MR) à notre micro ce mardi. La question est d’autant plus cruciale que l’on doit voter bientôt le prochain budget d’urgence, les fameux douzièmes provisoires qui sont renouvelés tous les trois mois. "J’en appelle à la responsabilité des partis politiques, affirme le ministre. La situation est difficile, ce n’est pas le moment de venir avec des initiatives qui pourraient alourdir les dépenses publiques."

Un mouvement d'humeur a eu lieu ce mardi matin à Bruxelles-propreté. Des agents du dépôt de Meudon, chargés notamment de vider les bulles à verre et de collecter les encombrants, ont refusé de démarrer le travail.

Et si, vous ne pouvez pas travailler à cause du coronavirus, qui va vous payer? nous avons fait un point complet pour vous.

Craintes pour l’économie mondiale

La Banque centrale européenne discutera "le 12 mars", lors de sa prochaine réunion, de possibles réponses aux risques que la progression du nouveau coronavirus fait courir à l’économie, a appris l’AFP mardi.

"La discussion entre gouverneurs de banques centrales de la zone euro sur des actions à prendre n’a pas encore eu lieu, elle se fera lors de la prochaine réunion du conseil des gouverneurs", a indiqué une source proche de la BCE.

Les banquiers centraux et ministres des Finances du G7 vont s’entretenir mardi au téléphone pour coordonner leur action face à l’impact du nouveau coronavirus, qui menace de freiner brutalement l’économie mondiale. Une épidémie plus durable, qui s’étendrait largement en Asie-Pacifique, en Europe et en Amérique du Nord, diviserait en revanche par deux la croissance mondiale cette année, qui pourrait alors tomber à 1,4%, avertit l’organisation. On assisterait dans ce cas à une contraction d’environ 3,75% du commerce mondial.

Les membres de l’Opep et leurs partenaires vont tenter jeudi et vendredi à Vienne d’enrayer le plongeon des cours de l’or noir face à l’épidémie de nouveau coronavirus qui plombe la demande mondiale de brut.

Les bourses remontent

La Bourse de Milan s'affichait en net rebond mardi matin, après plusieurs séances en berne en raison des inquiétudes autour de l'épidémie de nouveau coronavirus.

La Bourse de Paris a ouvert sur une note optimiste mardi (+1,40%), dans le sillage de Wall Street, misant sur une réponse soudée des banquiers centraux et des gouvernements du G7 pour stimuler l'économie mondiale mise à mal par l'épidémie de coronavirus.

Moyens supplémentaires en France

Le gouvernement français a décidé de débloquer 260 millions d’euros pour les hôpitaux afin de faire face à une éventuelle épidémie de coronavirus sur le

territoire, a annoncé mardi le ministre de la Santé Olivier Véran.

Une "bonne centaine" d'écoles, collèges et lycées sont fermées en France, essentiellement dans deux régions qui sont les principaux foyers du nouveau coronavirus sur le territoire, a indiqué mardi le ministre français de l'Éducation nationale.



La guerre est déclarée en Corée du sud

Le président sud-coréen Moon Jae-in a déclaré mardi la "guerre" au coronavirus est placé des agences gouvernementales en état d’alerte permanent, alors que le nombre total de cas de la maladie dépasse désormais les 5000. La Corée du Sud enregistre depuis une dizaine de jours une flambée de nouveaux cas, ce qui a conduit à l’annulation ou au report de multiples événements culturels et sportifs, alors que les vacances ont été prolongées de trois semaines dans les écoles et les crèches.

Le secteur touristique en crise

La compagnie aérienne Emirates Airline a demandé à ses salariés de prendre jusqu’à un mois de congé sans solde en raison de la propagation rapide de l’épidémie de coronavirus qui l’a contrainte à annuler des vols à travers le monde. Emirates, qui a notamment supprimé des vols vers l’Iran, Bahreïn et une grande partie de la Chine, dit dans un communiqué disposer de plus de ressources en personnel que nécessaire.

Brussels Airlines va réduire de 30% son offre de vols vers Milan Linate, Milan Malpensa, Venise, Rome, Bologne et Turin entre le 16 et le 28 mars.