Coronavirus : 45% des Belges souffrant de comorbidités ont reçu une première dose de vaccin

C’est l’une des conditions fixées pour permettre une nouvelle étape de déconfinement début juin : que 80% des personnes souffrant de comorbidités (qui ont une maladie qui les rend plus vulnérables face au Covid-19) aient reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19.

Où en sommes-nous ? Selon les derniers chiffres, datés du 12 mai, 45,2% de cette population a été vaccinée avec une première dose.

C’est en Communauté germanophone que cette partie de la campagne de vaccination est la plus avancée (68,7%). Suivent Bruxelles (58,8%), la Wallonie (54,4%) et la Flandre (39%).

Près d'1 million et demi de patients identifiés

Avec quelque 923.935 patients à vacciner en priorité, la Flandre est aussi la Région où le plus grand nombre de personnes avec comorbidités a été identifié.

Signalons au passage que toutes les Régions n’ont pas commencé la vaccination de ce groupe de personnes plus vulnérables au même moment.

Au total, quelque 1,49 million de patients sont à ce jour répertoriés dans cette catégorie via l’agence intermutualiste, les médecins généralistes et les spécialistes pour les affections rares. Le nombre de personnes qui entrent dans cette catégorie est donc susceptible d’augmenter au fur et à mesure des signalements par les services de santé concernés.

