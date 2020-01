Coronavirus : le bilan monte à 213 morts en Chine

L'épidémie de pneumonie virale en Chine a fait au moins 42 morts supplémentaires dans la province du Hubei (centre), ont annoncé vendredi les autorités sanitaires locales. Après ce nouveau record quotidien, le total national de l'épidémie du nouveau coronavirus apparue en décembre passe ainsi à 213 morts. les autorités sanitaires chinoises précisent que le nombre de cas de contamination dans le pays s'élève désormais à 9.692, soit près de 2.000 cas supplémentaires en une journée. En dehors de la Chine 18 autres pays sont touchés (notamment en Italie, en Allemagne et en France) avec environ 80 cas identifiés.

Les rapatriements s'organisent

Un avion évacuant quelque 200 Français a décollé vendredi à 7h07 locales (23h07 GMT jeudi) de la ville chinoise de Wuhan (centre), épicentre de l'épidémie de pneumonie virale et coupée du monde depuis une semaine, selon des journalistes de l'AFP à bord.

L'appareil militaire envoyé par la France doit atterrir après environ 12 heures et demie de vol à Istres (sud-est), ont déclaré aux passagers des membres de la délégation officielle française présente sur place. L'ensemble de ces personnes rapatriées subira ensuite une période de confinement de 14 jours dans un centre de vacances de Carry-le-Rouet, une station balnéaire proche de Marseille, a annoncé jeudi le ministère français de la Santé.

Un second vol de rapatriement est prévu "plus tard dans la semaine", selon la Commission européenne, afin d'évacuer d'autres Français et des ressortissants d'autres pays européens. D'autres pays planifient également des opérations. L'Italie a annoncé l'envoi d'un avion jeudi, Berlin prévoit l'évacuation de quelque 90 Allemands "dans les prochains jours", et le Canada comme la Nouvelle-Zélande veulent affréter des appareils. Londres a annoncé le rapatriement vendredi d'environ 200 personnes, principalement britanniques, depuis Wuhan.

Quant aux 15 Belges qui se trouvent dans les environs de la ville chinoise de Wuhan, ils pourront être rapatriés samedi en Belgique.

Enfin, les Etats-Unis conseillent désormais à leurs ressortissants de "ne pas se rendre" en Chine. Les Américains "actuellement en Chine devraient examiner la possibilité de quitter le pays en utilisant des moyens commerciaux. Le département d'Etat a demandé que tous les employés non essentiels du gouvernement américain reportent leur voyage en Chine en raison du nouveau coronavirus", a indiqué la diplomatie américaine sur son site internet.