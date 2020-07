Coronavirus : 4 actions de solidarité belges mises en lumière par l'ONU

La campagne d’action des Nations Unies pour les objectifs de développement durable a mis en avant 50 actions de solidarité à travers le monde menées en réponse à la crise engendrée par le coronavirus. Parmi celles-ci, quatre sont Belges, a-t-on appris ce vendredi.

Il s’agit des "Souliers du Cœur", une initiative portée par des dizaines de sportifs belges ayant permis de distribuer des dizaines de milliers de masques ; d’une initiative de la Ligue Braille pour les aveugles et malvoyants ; de la réalisation, par des volontaires d’une association, de masques buccaux transparents pour des personnes sourdes et malentendantes ; et enfin d’un don de 15 millions d’œufs de Pâques par des chocolatiers belges à destination d’enfants, notamment dans des hôpitaux et institutions de soins.

50 histoires de solidarité inspirante

"Chaque action de solidarité a exploité de manière unique l’incertitude que chacun vit et l’a canalisée en une action rapide qui a eu un impact sur des vies", souligne l’organisme de l’ONU, qui évoque "50 histoires de solidarité inspirante".

Parmi les actions également mises sous les projecteurs, figure celle de réfugiés irakiens, qui ont confectionné gratuitement 14.000 masques, ou l’initiative d’un vétéran anglais de la Seconde Guerre mondiale, Sir Thomas Moore, alias "captain Thom", qui est parvenu à récolter 32 millions de livres sterling pour le système de soins de santé britannique (NHS).