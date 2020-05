Coronavirus : 36 morts supplémentaires aux Pays-Bas

Le bilan officiel du coronavirus aux Pays-Bas s'alourdit pour atteindre 5.204 victimes, mercredi. L'institut national de la Santé publique et de l'Environnement (RIVM) a enregistré 36 décès au cours des dernières 24 heures. Le nombre de nouvelles hospitalisations est de 27, pour un total de 11.153. Ces chiffres ne sont néanmoins pas tout à fait à jour, car les données ne sont parfois transmises qu'après quelques jours.

Il y a désormais 41.319 contaminations confirmées dans le pays, soit 232 de plus que mardi. Le nombre réel d'infection est cependant plus important, l'entièreté de la population n'étant pas testée.

Le nombre de nouvelles infections, d'hospitalisations et de décès est nettement inférieur à ce qu'il était, au plus fort de la crise, entre fin mars et début avril. Depuis le 18 avril, il y a chaque jour moins de cent nouvelles admissions à l'hôpital. Depuis le 30 avril, le nombre de décès quotidiens est resté inférieur à cinquante.

