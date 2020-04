Coronavirus: 30% des clients de Delhaize ne respectent pas les règles de distanciation sociale

Trois clients de Delhaize sur dix ne respectent pas les mesures de distanciation sociale, même après l'insistance d'un employé de magasin, selon l'analyse de l'enseigne auprès d'un échantillon représentatif. L'entreprise va donc appliquer des autocollants de sol avec le message "1,5 mètre pour la sécurité de tous", indique-t-elle vendredi.

L'entreprise a constaté que tout le monde ne respecte pas cette distance. D'autres clients contournent l'obligation de faire leurs courses seuls en prenant deux chariots. Et puis il y a ceux qui refusent de prendre un chariot ou qui ne respectent pas les distances avec le personnel. "Mais parfois, cela va plus loin et ces clients ont même recours à la violence verbale contre le personnel et les agents de sécurité", déplore Delhaize.

La marque au lion appelle dès lors une fois de plus ses clients à se conformer strictement aux règles en vigueur.

Comme les autres supermarchés, l'enseigne a déjà pris diverses mesures, telles que la désinfection des chariots et des terminaux de paiement. Elle va également préventivement emballer les pains frais dans les sacs adéquats afin d'empêcher les clients de toucher des produits qu'ils n'achèteraient pas par la suite. Les pains frais seront placés dans les tiroirs mais non coupés. A charge ensuite pour le client de les mettre dans la trancheuse, qui est également désinfectée.