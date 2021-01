Coronavirus: 25 millions de doses administrées dans 35 pays en Europe

Trente-cinq pays européens ont entamé la vaccination contre le coronavirus, administrant 25 millions de doses à leurs citoyens, a annoncé jeudi lors d'un briefing en ligne le directeur régional pour le continent de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), Hans Klüge. "Nous nous trouvons actuellement face à un paradoxe: les vaccins donnent beaucoup d'espoir, mais dans le même temps, les variants renforcent l'incertitude et le risque", a résumé d'emblée le Hans Klüge.

Les vaccins ont montré de "l'efficacité", a-t-il poursuivi, soulignant l'importance de "la science" et de "la détermination" dans l'effort "monumental" qui a été produit depuis que le virus a été identifié il y a un an.

La barre des 100 millions de contaminations a été franchie, dont un tiers en Europe, a rappelé le directeur régional de l'organisation onusienne. Trente-trois pays (sur les 53 de la région européenne pour l'OMS, dont plusieurs d'Asie centrale) ont constaté la présence sur leur territoire du variant britannique, et seize du sud-africain.

Les différentes mesures de confinement ont eu un effet positif sur la pandémie, selon Hans Klüge, puisque 30 pays en ayant introduites ont vu leurs chiffres baisser sur les deux dernières semaines, soit sept de plus qu'il y a quinze jours.

Le directeur Europe de l'OMS a appelé à "ne pas baisser la garde", notamment du fait des nouveaux variants plus contagieux. "Ouvrir et fermer, confiner puis rouvrir rapidement est une mauvaise stratégie", a-t-il pointé, plaidant pour des évolutions plus "graduées". "Les taux de transmission à travers l'Europe restent très élevés, ce qui a des répercussions sur les systèmes de santé et met les services de soin à rude épreuve, et il est donc trop tôt pour lâcher du lest", a affirmé le médecin.

Un peu plus de 3% de la population du continent seulement a officiellement été touchée par le virus, a fait remarquer le Hans Klüge. "Les zones déjà durement frappées par l'épidémie peuvent l'être à nouveau. Personne n'est épargné."

Au total, plus de 700.000 Européens ont perdu la vie à cause du coronavirus, dont 38.000 sur la seule semaine dernière, a encore dit le directeur régional.