Coronavirus: 18 cas du variant Omicron désormais recensés en Belgique, que des symptômes légers

La Belgique compte désormais 18 cas de contaminations par le variant du coronavirus Omicron, a indiqué mardi le virologue Marc Van Ranst (KU Leuven).

Toutes ces infections par le variant Omicron ont été décelées chez des jeunes, qui n'ont développé que des symptômes légers. Certains n'avaient aucun lien avec des voyages à l'étranger.

"A partir de la semaine prochaine, il sera de plus en plus difficile de connaître le nombre exact d'infections par ce variant", avance le virologue flamand, arguant que les chaines de transmission venant de l'étranger ne pourront plus être retracées clairement. "Il sera dès lors plus intéressant d'exprimer le pourcentage du nombre de cas par rapport au nombre total d'infections".

Il y a une trentaine de cas très probables du variant, avait annoncé Emmanuel André.