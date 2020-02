Coronavirus: 17 pays européens touchés, un premier cas en Amérique du Sud

Plus

Alors que le nombre de nouveaux cas chinois de coronavirus se fait de moins en moins nombreux, et que le nombre de décès quotidien dans le pays est au plus bas, Covid-19 commence à s'étendre en dehors de l'Asie. Depuis le début de l'épidémie, la Chine était le seul foyer, mais depuis la mi-février, la Corée du Sud, l'Italie et l'Iran sont devenus des pays "sources", donc potentiellement foyer de propagation. ►►► Coronavirus: suivez l'évolution de l'épidémie grâce à ces graphiques interactifs mis à jour quotidiennement L'Estonie, le Danemark , la Roumanie et la Norvège viennent de confirmer leur premier cas de coronavirus. Ce mercredi, c'était la Grèce qui annonçait son premier cas. Au total, 17 pays européens sont touchés par le virus.

Sur le paquebot Diamond Princess, mis en quarantaine depuis le 5 février, l'équipage a commencé à être débarqué. Parmi les 3700 personnes à bord, 705 cas ont été diagnostiqués, et quatre personnes sont mortes. ►►► Notre dossier sur l'épidémie de coronavirus

Nouveaux cas européens Danemark Le Danemark a annoncé jeudi un premier cas de contamination au nouveau coronavirus, un homme revenant d'Italie du nord, dont le cas est décrit sans danger. "L'homme qui est rentré d'un séjour au ski en Lombardie avec sa femme et son fils lundi 24 février souffrait depuis notamment de toux et de fièvre (...) l'homme a été testé positif mais les résultats des tests de sa femme et de son fils sont négatifs", a indiqué dans un communiqué l'Agence de santé publique. Son état est plutôt bon et il est rentré chez lui, où il est confiné ainsi que sa famille, et ils sont en contact quotidien avec l'hôpital de Roskilde, à l'est de Copenhague. Estonie Les autorités estoniennes ont aussi annoncé un cas jeudi matin. "L'infection a été identifiée hier", a déclaré la ministre des Affaires sociales Tanel Kiik à la chaîne ETV. "Il s'agit d'un résident permanent dans le pays mais qui n'est pas un citoyen estonien." Cette personne serait d'origine iranienne, rentrée de son pays mercredi soir. Roumanie Le premier cas roumain a été annoncé mercredi, un homme de 71 ans qui est entré en contact avec un Italien ayant récemment séjourné dans son pays. Le patient a été admis dans un hôpital de la capitale Bucarest, selon le média PRO TV. L'Italien en question s'était rendu en Roumanie en février, avant d'être testé positif au Covid-19 une fois de retour en Italie, où l'épidémie du nouveau virus est la plus sévère. Norvège Une Norvégienne a aussi en outre été testé positif au virus dans son pays, sans pourtant présenter de symptômes, a indiqué l'institut de la santé norvégien. Selon les médias locaux, la patiente est originaire de Tromso au nord du pays. Ce mercredi, un premier cas a également été annoncé en Grèce. En Italie, le nombre de cas continue de grimper et l'épidémie s'étend à de nouvelles régions. Une grande majorité des cas se situent en Lombardie et Vénitie, où plusieurs villes ont été placées en quarantaine. ►►► Coronavirus en Italie: la carte en temps réel des régions touchées

Premier cas en Amérique du Sud Concernant le cas brésilien, "le patient a séjourné du 9 au 20 février" en Italie, a expliqué le ministre brésilien de la Santé lors d'une conférence de presse à Brasilia. "Il est arrivé (au Brésil) sans aucun symptôme de type fébrile et il a eu une réunion familiale" le lendemain. Mais deux jours plus tard, il est allé consulter en raison de symptômes grippaux et "du lien avec l'Italie", a poursuivi le ministre. Un premier test positif réalisé par l’hôpital Albert Einstein de Sao Paulo a été confirmé par l’Institut Adolfo Lutz, a précisé M. Mandetta. "Le patient va bien, il est chez lui, placé en isolement jusqu'à la disparition des symptômes", a déclaré de son côté Jose Henrique Germann Ferreira, secrétaire à la Santé. Les autorités sanitaires recherchent ses proches et toutes les personnes ayant été en contact étroit avec ce premier patient. Le Brésil compte actuellement 20 cas suspects de contamination, dont 12 sont des personnes ayant voyagé en Italie, ont précisé les autorités.

L'Arabie Saoudite suspend l'entrée des pélerins sur son territoire L'Arabie saoudite suspend "temporairement" l'entrée sur son territoire des pèlerins se rendant à La Mecque, dans le but "de prévenir l'arrivée du nouveau coronavirus (Covid-19) dans le royaume et sa propagation", a annoncé jeudi le ministère des Affaires étrangères. Le gouvernement saoudien a décidé de "suspendre temporairement les entrées dans le royaume pour réaliser la Oumra et visiter la Mosquée du Prophète", a fait savoir le ministère dans un communiqué. La Oumra, qui attire chaque mois à La Mecque plusieurs dizaines de milliers de musulmans, est un pèlerinage qui peut être réalisé à n'importe quelle période de l'année, à la différence du Hajj qui ne peut être effectué qu'à des dates précises du calendrier lunaire islamique (cette année, le Hajj doit avoir lieu entre fin juillet et début août). L'Arabie saoudite a également suspendu l'entrée dans le pays des voyageurs munis d'un visa de tourisme et provenant de pays où sévit le nouveau coronavirus, selon des critères qui seront fixés par les autorités sanitaires. "Ces procédures sont temporaires, et sont assujéties à l'évaluation continue des autorités compétentes", a ajouté le ministère.

Restriction à la libre circulation en Iran Les autorités iraniennes ont annoncé mercredi des restrictions à la libre circulation dans le pays pour les personnes infectées ou soupçonnées d'être infectées par le nouveau coronavirus, qui a fait 19 morts dans le pays, bilan le plus lourd après celui de la Chine. Signe de tension, 24 personnes accusées d'avoir répandu en ligne des "rumeurs alarmistes" sur la propagation du coronavirus ont été arrêtées. "Plutôt que de mettre des villes en quarantaine, nous allons mettre en œuvre des restrictions aux mouvements de ceux qui sont soupçonnés d'être infectés ou qui sont infectés", a déclaré le ministre de la Santé, Saïd Namaki, dans un point de presse. "Il a été décidé de placer des équipes à l'entrée de nombreuses villes où il y a beaucoup de mouvement", a indiqué M. Namaki, sans préciser les localités qui feront l'objet de ce contrôle. "Je demande aux gens de ne pas voyager", a poursuivi le ministre, ajoutant que toute personne "suspecte" d'être contaminée par le virus Covid-19 "à l'entrée d'une ville" sera "assurément mise en quarantaine pour 14 jours". Près de 140 personnes, dont le vice-ministre de la Santé, ont été infectées en Iran et la plupart des voisins de la République islamique ont mis en place des mesures de restrictions des déplacements et de placements en quarantaine. Mercredi, le porte-parole du ministère de la Santé, Kianouche Jahanpour, a annoncé le décès de quatre nouvelles personnes parmi 44 nouvelles contaminations détectées ces dernières 24h. Nombre d'écoles, universités et centres culturels ou sportifs ont été fermés et de nombreux événements repoussés pour permettre de désinfecter les lieux et transports publics. Dans les zones infectées, la fermeture des écoles sera prolongée, tandis que celle des universités est reconduite pour une semaine (à compter de samedi), selon M. Namaki.

Premier cas d'origine inconnue aux Etats-Unis L'agence de santé américaine CDC a découvert un cas de coronavirus en Californie qui ne peut être relié à des infections antérieures dans le pays. Il s'agit d'une première. Selon l'agence, le patient ne s'est pas rendu en Chine et n'a été en contact avec des personnes infectées. Aux États-Unis, les autorités sanitaires ont exprimé leurs préoccupations concernant la propagation du virus. Les experts craignent qu'il se propage malgré les mesures prises par les autorités. Le président Donald Trump a déclaré que le risque de propagation du coronavirus était "très faible" mais qu'une large propagation du coronavirus aux Etats-Unis n'était pas non plus "inévitable". À ce jour, au moins 57 cas ont été détectés aux États-Unis.