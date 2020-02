Coronavirus: 15 pays européens touchés, un premier cas en Amérique du Sud

Alors que le nombre de nouveaux cas chinois de coronavirus se fait de moins en moins nombreux, et que le nombre de décès quotidien dans le pays est au plus bas, Covid-19 commence à s'étendre en dehors de l'Asie :

En Italie, le nombre de cas continue de grimper et l'épidémie s'étend à de nouvelles régions. Une grande majorité des cas se situent en Lombardie et Vénitie, où plusieurs villes ont été placées en quarantaine.

Le premier cas roumain a été annoncé mercredi, un homme de 71 ans qui est entré en contact avec un Italien ayant récemment séjourné dans son pays. Le patient a été admis dans un hôpital de la capitale Bucarest, selon le média PRO TV. L'Italien en question s'était rendu en Roumanie en février, avant d'être testé positif au Covid-19 une fois de retour en Italie, où l'épidémie du nouveau virus est la plus sévère.

"Le patient va bien, il est chez lui, placé en isolement jusqu'à la disparition des symptômes", a déclaré de son côté Jose Henrique Germann Ferreira, secrétaire à la Santé. Les autorités sanitaires recherchent ses proches et toutes les personnes ayant été en contact étroit avec ce premier patient.

Mais deux jours plus tard, il est allé consulter en raison de symptômes grippaux et "du lien avec l'Italie", a poursuivi le ministre.

Concernant le cas brésilien, "le patient a séjourné du 9 au 20 février" en Italie, a expliqué le ministre brésilien de la Santé lors d'une conférence de presse à Brasilia. "Il est arrivé (au Brésil) sans aucun symptôme de type fébrile et il a eu une réunion familiale" le lendemain.

Restriction à la libre circulation en Iran

Les autorités iraniennes ont annoncé mercredi des restrictions à la libre circulation dans le pays pour les personnes infectées ou soupçonnées d'être infectées par le nouveau coronavirus, qui a fait 19 morts dans le pays, bilan le plus lourd après celui de la Chine.

"Plutôt que de mettre des villes en quarantaine, nous allons mettre en œuvre des restrictions aux mouvements de ceux qui sont soupçonnés d'être infectés ou qui sont infectés", a déclaré le ministre de la Santé, Saïd Namaki, dans un point de presse.

"Il a été décidé de placer des équipes à l'entrée de nombreuses villes où il y a beaucoup de mouvement", a indiqué M. Namaki, sans préciser les localités qui feront l'objet de ce contrôle.

"Je demande aux gens de ne pas voyager", a poursuivi le ministre, ajoutant que toute personne "suspecte" d'être contaminée par le virus Covid-19 "à l'entrée d'une ville" sera "assurément mise en quarantaine pour 14 jours".

Près de 140 personnes, dont le vice-ministre de la Santé, ont été infectées en Iran et la plupart des voisins de la République islamique ont mis en place des mesures de restrictions des déplacements et de placements en quarantaine.

Mercredi, le porte-parole du ministère de la Santé, Kianouche Jahanpour, a annoncé le décès de quatre nouvelles personnes parmi 44 nouvelles contaminations détectées ces dernières 24h.

Nombre d'écoles, universités et centres culturels ou sportifs ont été fermés et de nombreux événements repoussés pour permettre de désinfecter les lieux et transports publics.

Dans les zones infectées, la fermeture des écoles sera prolongée, tandis que celle des universités est reconduite pour une semaine (à compter de samedi), selon M. Namaki.