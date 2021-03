Coronavirus : 15% des médecins généralistes et prestataires de soins possèdent des anticorps

Combien de soignants ont été testés ? 2680 travailleurs du secteur, très majoritairement des généralistes , ont été concernés durant la période de test, entre le 24 décembre et le 8 janvier, soit avant la campagne de vaccination pour le personnel soignant. "Cela correspond à une participation de 17,8% des généralistes actifs en Belgique : 15% à Bruxelles, 12,1% en Wallonie et 21,5% en Flandre", indique Sciensano. Mais, en fonction des régions, tous ne peuvent pas compter sur la présence d’anticorps. Ils sont 20,4% en Wallonie, 18,5% à Bruxelles et seulement 11,3% en Flandre.

En tout cas, "ces résultats sont comparables à ceux de la population générale. Parmi celle-ci, 16,3% des donneurs de sang avaient développé des anticorps contre le SARS-CoV-2 fin décembre, avec les mêmes différences régionales. Ces différences reflètent l’évolution épidémiologique des cas positifs dans chaque région au cours de la deuxième vague, durant laquelle la région Bruxelloise et la Wallonie ont été les plus touchées."

Pas un pourcentage plus élevé d’anticorps

Autre conclusion : "les prestataires de soins de première ligne ne possèdent donc pas un pourcentage plus élevé d’anticorps, malgré le plus grand risque de contamination lié à leur métier. Cela peut être le signe que ce groupe a correctement fait usage du matériel de protection individuelle, comme les gants et les masques buccaux et qu’il a appliqué correctement les mesures de prévention et de contrôle des infections, ce qui a permis d’obtenir l’effet souhaité."

Une nouvelle période de test doit être menée fin janvier, la suivante fin février.

A noter que l’étude a également sondé la volonté des prestataires de soins à se faire vacciner. "86,7% des travailleurs de la santé dans cet échantillon ont déclaré vouloir se faire vacciner dès qu’un vaccin serait disponible", ajoute l’étude.