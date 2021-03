Coronavirus : 1,25 million de doses de vaccin reçues au 28 février

En date du 28 février, la Belgique avait reçu au total 1.253.145 doses de vaccin contre le Covid-19, dont 867.945 du vaccin Pfizer/BioNTech, 94.800 de Moderna et 290.400 d'AstraZeneca, indique mardi l'Agence fédérale des médicaments et produits de santé (AFMPS). Parmi ces doses, 1.230.915 ont été allouées aux entités fédérées et 22.230 constituent le stock d'urgence.

Selon les données de la taskforce vaccination publiées mardi, 114.660 doses du vaccin Pfizer devraient encore être livrées cette semaine, tout comme 150.000 doses de celui d'AstraZeneca, indique la porte-parole. Ce nombre n'est pas encore pris en compte dans la mise à jour de l'AFMPS.

D'après le tableau de bord de Sciensano mardi, 509.948 personnes en Belgique ont déjà reçu la première dose du vaccin et 314.319 la deuxième. Au total, 824.267 doses ont donc déjà été administrées dans le pays.