Coralie Smeers: "Je plaide pour un meilleur accès au logement pour les personnes handicapées"

Il y a 7 jours, Coralie a entamé une grève de la faim. Un geste fort qu'elle voit comme l'ultime recours afin de mobiliser les citoyens et les politiques pour qu'il l'aide, elle et sa famille, à trouver un nouveau logement. Début février, elle a appris que leur propriétaire souhaitait vendre. Avec ses frères et soeurs, et sa mère, elle doit avoir déménager pour le 31 juillet. Jusqu'ici, aucune solution n'a encore été trouvé.

Des recherches de logement privé infructueuses

Cette famille a pourtant entamé des démarches. Mais, la condition délicate dans laquelle Coralie se retrouve complique les recherches. En effet, elle est atteinte de tétraparésique, ce qui signifie qu'elle est paralysée des 4 membres et qu'elle se déplace en chaise roulante. Il lui faut donc trouver une habitation adaptée à son handicap. "

Lorsqu'elle a appris qu'elle devait déménager, cette famille a essayé de trouver un logement dans le secteur privé. "Mais, "notre situation fait peur. Je suis handicapée, mon petit frère est aussi atteint d'un handicap. Ce qui fait peur aux propriétaires de logements privés, alors que nous avons toujours payé nos loyers en temps et en heure. Dans le secteur privé, le propriétaire doit également être d'accord de procéder à des aménagements pour modifier la structure de la maison et l'adapter à une personne handicapée. Certains aménagements, dont les plus coûteux, ne sont aussi remboursés qu'une seule fois dans la vie de la personne handicapée. Et enfin, comme ces modifications sont faites sur mesure, il faut être certain de rester dans ce logement de manière durable " affirme la jeune fille.

Deuxième piste: les logement sociaux

Mère et fille se sont donc tournées vers Roman Pais, la société de logements de service public qui gère l'octroi des logements sociaux pour le Brabant wallon. "Nous sommes en haut de liste, mais en attendant qu'un logement accessible aux personnes à mobilité réduite soit disponible, nous avons fait la demande pour obtenir un logement social non adapté aux PMR. On nous a répondu qu'attribuer un logement non adapté n'était pas autorisé par leur réglementation."

Contacté par la RTBF, Paul Rochefort, le directeur de Roman Païs, confirme la prise en charge par ses services de cette famille. "La Société a proposé un logement à cette famille, située sur la commune de Rebecq. Accompagnée d'une représentante de l'AVIQ, l'Agence pour une vie de qualité, la famille a visité ce logement afin de déterminer si il était adaptable ou non. Mais, il n'a pas été reconnu adaptable aux personnes handicapées. Il y avait notamment les largeurs de portes qui ne permettaient pas le passage du fauteuil roulant. Nous avons donc dû arrêter la procédure d'attribution, mais sa candidature à l'obtention d'un logement social est toujours active. Et dés que nous aurons une maison 4 à 5 chambres pour cette grande famille, nous irons la visiter avec l'AVIQ pour voir si cette maison est adaptable".

Le directeur précise aussi que le Comité d'attribution reste attentif à la demande de Coralie et sa famille. " "Cependant, je ne peux pas prédire si j'aurai d'ici au 31 juillet une maison 4 chambres sur les 5 communes pointées dans la demande de location et je ne peux pas demander aux locataires des maisons adaptées pour les personnes handicapées de quitter leur logement. Mais, cette famille est en haut de la liste et j'espère que nous y arriverons." précise Paul Rochefort.

L'handicap, un frein pour trouver un logement

En regard de cette situation, Coralie prend conscience que son handicap est une difficulté supplémentaire dans la recherche d'un logement. La Tubizienne souhaite donc également faire passer un message à travers sa grève de la faim: " J'aimerais beaucoup que notre situation puisse inspirer les politiques à comprendre que le système des logements sociaux tels qu'il existe ne fonctionne pas. Et qu'il y a un manque d'accessibilité pour les personnes handicapées aux logements pour des personnes comme moi. En 2019, ce n'est pas normal qu'en Belgique, des personnes qui n'ont pas choisi d'être atteinte d'un handicap doivent se battre pour obtenir un logement."

A souligner que la jeune fille ne sera laissée à la rue. Le CPAS a annoncé, qu'en cas d'absence de solution le 31 juillet, cette famille sera hébergée dans un logement d'urgence adapté aux personnes à mobilité réduite, ou non, loué par le Centre Public d'Action sociale. De quoi continuer les recherches un peu plus sereinement.