Cora retire de la vente plusieurs lots de fromages pour cause de listeria

Les magasins CORA ont décidé, en accord avec l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (Afsca), de retirer de la vente plusieurs lots de fromage de la marque Hennart à la suite de la découverte, lors d'un contrôle, de la présence de la bactérie listeria monocytogenes, indique la chaîne dans un communiqué mardi.

Les articles concernés sont les formages Fleuricrème 200gr ainsi que les fromages Brie à la moutarde, au poivre, campagnard de même que la spécialité aux brisures de truffes (1kg) vendus à la découpe et distribués dans les magasins de La Louvière, Châtelineau, Hornu, Rocourt, Woluwé et Anderlecht.

Les personnes qui auraient consommé un de ces produits et qui présenteraient de la fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête, sont invitées à consulter leur médecin traitant. Les femmes enceintes doivent être particulièrement attentives à ces symptômes de même que les personnes immuno-déprimées et les personnes âgées. Ces symptômes peuvent évoquer une listériose, maladie qui peut être grave et dont le délai d'incubation peut aller jusqu'à huit semaine, rappelle la chaîne.