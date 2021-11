COP26 : Washington et Pékin s’entendent pour renforcer l’action climatique à court et plus long terme

La Chine et les États-Unis, les deux principaux émetteurs de gaz à effet de serre au monde, ont conclu une "déclaration conjointe sur le renforcement de l’action climatique", ont annoncé mercredi à Glasgow l’émissaire chinois pour le climat, Xie Zhenhua, et son homologue américain, John Kerry, au cours de conférences de presse séparées mercredi soir. Les deux pays comptent aboutir à des progrès à court terme, encore dans le cadre de la COP26, mais aussi au cours des prochains mois et années.

Les deux puissances vont travailler sur la question de la réduction des émissions de méthane, deuxième cause du réchauffement climatique derrière le CO2, mais avec un potentiel de réchauffement beaucoup plus élevé que le dioxyde de carbone.

Dans le cadre de la COP26, qui se tient à Glasgow jusqu’à la fin de la semaine, les deux parties entendent coopérer pour finaliser les règles de mise en œuvre de l’accord de Paris, et notamment sur l’article 6 relatif aux marchés carbones, sur lequel les pays butent depuis Katowice (COP24).

Plus généralement, États-Unis et Chine se sont accordés sur une "feuille de route" qui verra les deux pays collaborer à l’avenir pour agir plus vite et plus fortement contre le réchauffement climatique au cours d’une décennie qualifiée de "décisive". "C’est un premier pas sur lequel nous pouvons nous appuyer", a encore dit John Kerry.