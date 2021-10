COP26: un groupe de réflexion des Nations Unies réclame un soutien accru aux pays pauvres

La Cnuced, un groupe de réflexion économique des Nations unies, a réclamé qu'une augmentation du financement de l'adaptation au changement climatique soit sur la table de la COP26.

Publié avant la COP26 qui s'ouvre dimanche à Glasgow, le Rapport sur le commerce et le développement 2021 de la Cnuced (Conférence des Nations unies pour le développement) souligne que dans de nombreux pays défavorisés, la vulnérabilité aux chocs économiques et climatiques s'aggrave mutuellement.

Le document présente les grandes lignes des réformes du système financier international qui pourraient permettre d'acheminer des fonds d'adaptation au changement climatique vers ces pays.

Selon le rapport, les réformes devraient se concentrer sur le respect des engagements en matière d'aide publique au développement (APD): si les pays du G7 avaient atteint l'objectif de 0,7% d'APD en 2020, 155 milliards de dollars auraient été disponibles pour atteindre les objectifs de développement.

La Cnuced plaide également en faveur de l'allègement et la restructuration de la dette des pays en développement et de la mise à disposition accrue de capitaux pour les banques multilatérales de développement. Ces capitaux pourraient être financés par une obligation verte et une taxe de style Tobin, ou par la réaffectation des subventions des combustibles fossiles.

Selon l'ONU, les pays en développement subissent des pertes économiques relatives trois fois plus importantes que les pays à haut revenu en raison des catastrophes climatiques.

Et les coûts d'adaptation au changement climatique dans les pays en développement pourraient atteindre 300 milliards de dollars en 2030.